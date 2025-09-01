El Gobierno lanzó la apertura de la 65° edición del Septiembre musical

El Gobierno de la Provincia, mediante el Ente Cultural de Tucumán y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentó este lunes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la 65.ª edición del Septiembre Musical, considerado uno de los festivales de música más importantes del país. Al acto asistieron autoridades provinciales, legisladores, artistas y directores de cuerpos estables, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar.

El festival comenzó el jueves 28 de agosto con la ópera Carmen, de Georges Bizet, en el Teatro San Martín, y ofrece una programación que se extenderá hasta octubre. La grilla incluye folclore, tango, jazz, música clásica e indie, con artistas nacionales, provinciales e internacionales. Entre los invitados se anuncian el pianista Luigi Borzillo y el guitarrista español Miguel Trápaga, quien actuará acompañado por su cuarteto.

En el acto oficial, el vicegobernador recordó que “El Septiembre Cultural en Tucumán se viene realizando desde hace 65 años como política de Estado” y destacó que el festival “excedió el mes de septiembre”. Acevedo señaló además que la edición fue organizada con la intervención del gobernador Osvaldo Jaldo y la participación de distintos organismos, incluida la Municipalidad capitalina, y sostuvo que “esto es un puente. Un puente que une generaciones, que une géneros musicales”.

Por su parte, Humberto Salazar señaló que “El Septiembre Musical es un festival internacional de música que este año cumplió 65 años. Es uno de los más longevos del país”, y recordó que en ocasiones inicia en agosto y concluye en octubre. La agenda completa puede consultarse en las redes sociales del Septiembre Musical y en la web del Ente Cultural Tucumán, donde están detalladas las fechas y sedes de las presentaciones.