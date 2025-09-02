El Consorcio de Cooperación en la Gestión de la Ciudad Sagrada de Quilmes, integrado por el Ente Tucumán Turismo (ETT) y la Comunidad Indígena de Quilmes (CIQ), con el respaldo de las 14 delegaciones de base que la conforman, trabaja en la organización de la actividad turística en este sitio patrimonial con el objetivo de garantizar servicios de calidad y un desarrollo sostenible para la comunidad.

En ese marco, este lunes 1 de septiembre, la Policía de Tucumán llevó adelante un operativo para retirar las pertenencias de un grupo de puesteros que se encontraba en situación irregular, sin haber formalizado su integración al esquema de gestión establecido.

Durante meses, tanto la Comunidad Indígena de Quilmes como el Ente Tucumán Turismo realizaron reiterados llamados al diálogo, ofreciendo en múltiples oportunidades la posibilidad de regularizar la actividad mediante la firma de contratos. A pesar de ello, solo dos artesanos aceptaron incorporarse formalmente, mientras que el resto rechazó hacerlo, lo que derivó en la solicitud de intervención.

El Consorcio fue constituido en 2023, en el marco de la Ley Nacional 26.005 y la Ley Provincial 8.522. Tiene una vigencia de seis años y cuenta con la aprobación del IPACyM (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual), además de estar inscripto en la Dirección General de Rentas (DGR). Su finalidad es fortalecer el desarrollo turístico en la Ciudad Sagrada, mejorar la infraestructura y los servicios, y asegurar que todas las actividades se realicen dentro de un marco legal y consensuado.

La acción ejecutada este lunes forma parte de ese proceso de regularización y apunta a consolidar un modelo de gestión participativa que ponga en valor el patrimonio cultural de Quilmes y genere beneficios sustentables para las comunidades locales. /Comunicación Tucuman