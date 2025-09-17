Esta mañana se presentó en el Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) la Fiesta de la Primavera 2025 de La Cocha, que se desarrollará los próximos 19 y 20 de septiembre en el predio CEEPAL. El acto estuvo encabezado por el presidente del EATT, Domingo Amaya; la vicepresidenta, Inés Frías Silva; la intendenta de La Cocha, Gabriela Rodríguez; y la directora de Turismo municipal, Deolinda Toledo.

Con entrada libre y gratuita, la celebración se perfila como uno de los acontecimientos más convocantes del sur tucumano y contempla la tradicional elección de la Reina de la Primavera, símbolo de la identidad juvenil del departamento. El presidente del ente provincial, Domingo Amaya, destacó el vínculo entre cultura y desarrollo turístico: “La Fiesta de la Primavera en La Cocha es un ejemplo de cómo la cultura y el turismo se complementan. Estos eventos generan movimiento económico, empleo y, al mismo tiempo, nos permiten mostrar el sur tucumano como un destino de calidad”.

Por su parte, la vicepresidenta Inés Frías Silva remarcó la continuidad de una tradición que llega a su edición número 40: “Para nosotros es un orgullo acompañar a los municipios en las fiestas locales. La Fiesta de la Primavera tiene 40 ediciones en La Cocha. Es una fiesta instaurada que crece cada año”. La intendenta Gabriela Rodríguez agregó que la celebración forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y agradeció el apoyo provincial: “Vamos a recibir a artistas de gran nivel, destacados tanto nacionales como internacionales. Vamos a elegir la reina, nuestra soberana, de la primavera 2025”.

La programación artística incluirá nombres nacionales y referentes locales. Según informó la intendencia, actuarán Marcela Morelo, Valentina Márquez, el Grupo Sabroso y Cristian Herrera, junto a agrupaciones tucumanas como Las Voces del Boquerón, Los Cantores del Alba y Saracho Díaz. Los organizadores resaltaron además la importancia del acompañamiento del gobierno provincial para concretar un evento de esta magnitud y garantizar la recepción de miles de visitantes en La Cocha.