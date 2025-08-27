Tucumán a Florianópolis sin escala: nueva conexión aérea desde enero

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, confirmó que desde enero comenzarán a operar vuelos directos entre Tucumán y Florianópolis, con dos frecuencias semanales previstas inicialmente hasta Semana Santa. La apertura de esta ruta busca facilitar los viajes de los tucumanos hacia uno de los destinos más elegidos del sur de Brasil y promover el turismo recíproco entre ambas regiones.

Amaya explicó que la información le fue suministrada por Leandro Serino, gerente comercial de Aerolíneas Argentinas, y aclaró que las fechas exactas de los vuelos están por definirse. Sin embargo, ya será posible comprar pasajes a través del sitio web de la aerolínea. “Hay muchos tucumanos interesados en viajar directamente a Florianópolis. Es un destino elegido por los tucumanos y creemos que esto ayudará a fortalecer el turismo entre Brasil y nuestra provincia”, señaló.

Además del beneficio evidente para quienes viajan desde Tucumán al litoral brasileño, el titular del ente destacó el objetivo de atraer a turistas brasileños hacia el norte argentino. “Ellos tienen mar, nosotros tenemos nuestras yungas y montañas maravillosas. Queremos mostrar nuestros valles, nuestras rutas arqueológicas y experiencias únicas como los sabores y saberes del valle”, indicó Amaya. En ese sentido, anticipó que se están evaluando campañas de promoción en Florianópolis para incentivar la llegada de visitantes brasileños.

La conectividad internacional de Tucumán no se limita a Brasil: Amaya recordó que la provincia contará próximamente con vuelos directos a otros destinos internacionales como Panamá, Punta Cana y Lima. Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a Tucumán en el mapa turístico global y potenciar actividades económicas complementarias.

“Estamos trabajando en forma conjunta con todos los ministerios para proyectar a Tucumán no solo dentro del país, sino también en el mundo. Esto no solo beneficia al turismo, sino también a nuestra industria, agroindustria y sector tecnológico”, concluyó.

En síntesis, la nueva ruta a Florianópolis representa una oportunidad concreta para facilitar viajes, promover el intercambio turístico y económico entre regiones y mostrar las riquezas naturales y culturales del norte argentino a un público internacional en crecimiento.