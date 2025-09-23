En la madrugada del jueves 25 de septiembre, Tucumán vivirá un hecho histórico con la llegada del primer vuelo de Copa Airlines al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo. La nueva ruta, que conectará la provincia con Panamá con tres frecuencias semanales, marca un antes y un después en la historia de la conectividad aérea de Tucumán, fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico y como polo estratégico para los negocios en el norte argentino.

La concreción de este hito es resultado de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, quien destacó que la apertura de la ruta representa “una apuesta por el futuro de Tucumán, que permitirá dinamizar la economía, generar empleo e impulsar sectores vinculados con el turismo, la industria y el comercio”.

La gestión se llevó adelante de manera articulada entre el gobierno provincial, el Ente Tucumán Turismo (ETT), la Cámara de Turismo de Tucumán (CAMTUC), Aeropuertos Argentina y la propia aerolínea panameña.

Una bienvenida a la tucumana

El vuelo inaugural arribará a las 00:34 y será recibido con el tradicional “bautismo de agua”, ceremonia que realizan los bomberos del aeropuerto al rociar la aeronave con arcos de agua a modo de bienvenida. En la terminal aérea estarán presentes autoridades del gobierno provincial, intendentes, representantes del sector privado, de Aeropuertos Argentina y representantes de Copa Airlines.

Para agasajar a los pasajeros internacionales —entre los que se encuentran agencias de viajes y medios de prensa de diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos— se organizó un recibimiento con música folklórica en vivo, un ballet tradicional, empanadas, los clásicos sánguches de milanesa y productos regionales. Además, se entregarán presentes tanto a los visitantes que llegan como a los pasajeros que abordarán el vuelo de regreso a Panamá a la 1:50 de la madrugada.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, resaltó la trascendencia de la ruta: “Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos principales fue mejorar la conectividad aérea. Con Copa Airlines, damos un paso gigante para mostrar al mundo lo que Tucumán tiene para ofrecer en turismo, cultura, industria y producción”.

Conexión con el mundo

Copa Airlines operará tres vuelos semanales que unirán Tucumán con el Hub de las Américas, en Panamá, permitiendo a los pasajeros acceder a 88 destinos en 33 países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Los vuelos partirán desde Panamá los lunes, miércoles y sábados a las 16:35 (hora local) y arribarán a Tucumán a las 00:34. En sentido inverso, despegarán desde Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50, llegando a Panamá a las 5:35 (hora local).

La llegada de Copa Airlines abre una nueva etapa para Tucumán, que se consolida como centro estratégico en el norte argentino, con beneficios directos para el turismo receptivo, para el comercio exterior y para las inversiones. Además, el acuerdo incluye una campaña de promoción internacional en conjunto con Aeropuertos Argentina y la aerolínea panameña, que permitirá potenciar la visibilidad del destino en mercados estratégicos.

Con este avance, Tucumán se conecta de manera directa con Panamá y, a través de su hub aéreo, con el mundo entero, consolidando un sueño largamente esperado por el sector público y privado.