Tucumán será sede de un encuentro único en el marco del Festival Revolución Tango 2026. El próximo viernes 29 de agosto se desarrollará el Cabildo Abierto del Tango, Capítulo 4, bajo el lema “De la tradición a la vanguardia”. La jornada reunirá a artistas, gestores y público en general, con el objetivo de reflexionar sobre el tango como metáfora de la historia y la identidad de nuestro país.

La primera actividad ya tuvo lugar a las 11 de la mañana en la Casa Histórica de Tucumán (Congreso 141), donde se realizó la presentación oficial del Cabildo Abierto del Tango. La entrada fue libre y gratuita.

Por la tarde, a partir de las 19 horas en el Ingenio de las Artes (ex Lastenia, Banda del Río Salí), se abrirá un nuevo capítulo con clase de tango a cargo del colectivo Bondi Milonguero. Luego, desde las 20 hasta la 1 de la madrugada, se desarrollará un conversatorio, seguido por un cierre artístico y una gran milonga popular. Todas las actividades cuentan con acceso libre y gratuito.

El evento reunirá a reconocidos artistas y referentes como Leopoldo Deza, Mariela Acotto, Víctor Juárez, Carlos Podozza, Grillo Córdoba, Julián Morel, Sandra Márquez, entre muchos otros. La coordinación está a cargo de equipos de Tucumán y Buenos Aires, en el marco de los programas “Agosto en el Ingenio” y “Septiembre Musical”. La organización confirmó que la propuesta se realizará incluso en caso de lluvia.