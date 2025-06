El actor Tom Hanks habló por primera vez sobre cómo se siente acerca de las denuncias de violencia doméstica que expuso su hija, E. A. Hanks, hechos que sucedieron cuando era chica.

El protagonista de Náufrago apoyó a su hija tras la publicación del libro por su valentía al exponer la difícil situación que vivió en el pasado.

Qué dijo el actor Tom Hanks sobre las denuncias de violencia de su hija

En una entrevista con el medio Access Hollywood, Tom Hanks expresó todo su respaldo a su hija en este momento de salir a dar a conocer su vida.

“No me sorprende que mi hija tuviera la capacidad y la curiosidad de examinar este asunto, sobre el que creo que fue increíblemente honesta. Todos venimos de vidas con altibajos, todos nosotros”, comentó.

El actor dijo que su hija “es una belleza y siempre lo fue”. “Si tuviste hijos, te das cuenta de quiénes son cuando tienen unas seis semanas”, remarcó.

En el libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road publicado a fines de mayo, E. A. Hanks denunció que su madre, la actriz Samantha Lewes, fue emocional y físicamente abusiva con ella.

La escritora, cuyo verdadero nombre es Elizabeth Anne, detalló haber experimentado “violencia emocional” y “violencia física” por parte de su madre que se intensificó luego de que la mujer se divorciara del actor.

Hanks y Dillingham se casaron en enero de 1978, y su divorcio finalizó en 1987. Dillingham obtuvo la custodia principal y los niños tuvieron visitas designadas los fines de semana y el verano con Hanks.

“Visitaba a mi padre y a mi madrastra (y pronto a mis medios hermanos menores) los fines de semana y durante los veranos, pero desde los 5 a los 14 años, fueron años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor”, escribió EA, de 43 años.

La hija de Hanks comentó en una parte del libro que con el correr del tiempo, la convivencia en la que casa empezó a tornarse imposible. “El patio trasero se llenó tanto de excrementos de perro que era imposible caminar por él; la casa apestaba a humo. La heladera estaba vacía o lleno de comida vencida casi siempre, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su enorme cama con dosel, estudiando la Biblia”, recordó.

E. A. se mudó se mudó a Los Ángeles después de que las violentas acciones de su madre empeoraran. “En ese momento, mi régimen de custodia prácticamente cambió: ahora vivía en Los Ángeles y visitaba Sacramento los fines de semana y en verano”, comentó.

Aunque su madre nunca fue diagnosticada, EA cree que padecía trastorno bipolar con episodios de paranoia extrema y delirios. La mujer murió en marzo de 2002.