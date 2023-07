El Paz Martínez relató que Rodrigo "le robó" una canción

jueves 13 de julio de 2023

El cantante y compositor Paz Martínez relató en el programa "Nadie Dice Nada" que Rodrigo le robó una canción. Se trata del tema "Qué Ironía", compuesto originalmente por Martínez pero reconocido por la interpretación de el cantante de cuarteto cordobés.

El auto de una "Una Lágrima Sobre el Teléfono" afirmó que, en verdad, la canción "Qué Ironía" es de su autoría y, además, era inicialmente una balada.

"No se llamaba Qué Ironía. La canción la escribimos con mi querido amigo Juanjo Novaira. Resulta que era la típica situación, lo bueno, lo malo", explicó el cantante en referencia al significado de la letra.

"Juanjo me trae una letra que decía Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él eres fatal, conmigo buena y me aparece la idea: Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada", recordó el cantautor.

"Estábamos hace muchos años en Mar del Plata, estábamos en la avenida, la costanera. Estaba colapsada porque estaba Rodrigo cantando ahí arriba, había más de 100 mil personas. Y me dice Mariano: Che Beto... ¿eso que está cantando Rodrigo no es tuyo?, rememoró Paz Martínez y acotó: Lo vi a Rodrigo onfire y dije qué bien que queda", agregó el músico.

Acto seguido, Martínez agarró la guitarra e interpretó su versión del tema y el video, como era de esperarse, no tardó en volverse viral en redes sociales.

El tema en cuestión aparece en el disco Rodrigo A 2000, segundo álbum en vivo y el último de la vida del cantante cordobés. La letra de la original era diferente, menos el estribillo y el Paz Martínez explicó que "Rodrigo la cantó como se la acordaba". /Diario Popular