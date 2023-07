Matt Damon reveló que hace terapia de pareja con su esposa argentina

martes 18 de julio de 2023

Durante la promoción de la cinta Oppenheimer, Matt Damon ha brindado varias entrevistas donde ha compartido el gran impacto que esta película ha tenido en su vida y en su trabajo. El actor dejó en claro que no se hubiera perdido la oportunidad de colaborar en esta cinta, pues previo a unirse al elenco de Oppenheimer, Damon había considerado seriamente el descansar de la actuación por unos años.

Así lo confesó durante una entrevista con Entertainment Weekly, donde también compartió que comenzó a ir a terapia de pareja para mejorar su relación con su esposa Luciana Barroso. Durante la terapia, había acordado con ella el descansar del trabajo por un tiempo siempre y cuando Christopher Nolan no llegara a ofrecerle un papel. Para mala suerte de Barroso, eso fue exactamente lo que pasó.

La última vez que Damon había trabajado con Nolan fue en la cinta Interestellar de 2014, por lo que casi 10 años después, no esperaba que le llamara de manera tan abrupta.

“Esto va a sonar inventado, pero en realidad es verdad. Había negociado ampliamente con mi mujer que me iba a tomar un tiempo libre. Había estado en Interstellar, y luego Chris me congeló para un par de películas, así que no estaba en la rotación, pero en realidad negocié en terapia de pareja -esto es una historia real- la única salvedad de que me tomara un tiempo libre era si Chris Nolan llamaba. Y eso sin saber si estaba trabajando en algo o no, porque nunca te lo dice. Te llama sin avisar”.

Cillian Murphy, quien interpretará a Robert Oppenheimer en la esperada cinta, confirmó lo dicho por Damon sobre la particular costumbre que tiene Nolan de invitar a los actores a nuevos proyectos de la manera más imprevista posible.

“La forma de actuar de Chris es que te llama de la nada. Yo no tenía ni idea. Me dijo que estaba haciendo una película sobre Oppenheimer y me dijo: ‘Me gustaría que interpretaras a Oppenheimer’. Tuve que sentarme. Fue algo abrumador”.

El trabajo de Damon ya le ha causado problemas familiares en el pasado. En una reciente entrevista, compartió los detalles de una de “las peores cintas en las que ha trabajado”, donde no sólo consideró la idea de descansar del cine por un tiempo, sino que llegó a pensar en abandonar la actuación para siempre. No obstante, fue precisamente su esposa la que lo impulsó a continuar en el negocio de Hollywood.

“Ella (Lucia Barroso) sólo dijo: ‘Ya estamos aquí’ (...) Me enorgullezco, en gran parte gracias a ella, de ser un actor profesional y lo que significa ser un actor profesional es que vas y haces la jornada de 15 horas y lo das absolutamente todo, incluso en lo que sabes que va a ser un esfuerzo perdedor. Y si puedes hacerlo con la mejor actitud posible, entonces eres un profesional, y ella me ayudó mucho con eso”.

En Oppenheimer, Matt Damon interpreta a Leslie Groves, un ingeniero y miembro del ejercito que se encargó de supervisar el proyecto Manhattan. En una entrevista para Spoilertime, el actor compartió más detalles acerca de su papel en la cinta y cómo es que influye dentro en el personaje de Robert Oppenheimer.

“Desde la primera vez que hablé con Chris sobre la película me dijo que esto se basaba en el libro, American Prometheus, pero que no la iba a llamar así. Le dije que era un gran título. Luego leer el guión vi que todo fue escrito en primera persona. Se trataba de un viaje subjetivo a través de los ojos de este tipo. Entonces nosotros existimos para mostrar los diferentes lados de él. Y eso es realmente complicado, pero brillante”.