Rodríguez Larreta contó detalles del secuestro de su padre en plena dictadura

“Yo vivía con mi papá, mis viejos estaban separados, y esa noche yo dormía con él en la cama, tendría 10 u 11 años. Vino la chica que trabajaba en casa y le dijo ‘Señor, lo están buscando abajo’”, recordó con nostalgia Rodríguez Larreta, durante su participación en el ciclo de entrevistas “Caja Negra” (Filo News).

En ese momento, el funcionario opositor al Gobierno contó que se quedó dormido y recién a la mañana siguiente se percató de que su papá nunca había regresado. “Al otro día a la mañana era raro que no estuviera. La chica dijo que lo llamaron y no volvió. Un sereno, un encargado de al lado, dijo que se lo habían llevado en un Falcon”, contó ante la atenta mirada del periodista Julio Leiva.

“Estuvo chupado y zafó porque era presidente de Racing”, subrayó el referente del PRO.

Y Rodríguez Larreta no exageró en su afirmación. Distinto a lo que ocurrió con otras miles de personas secuestradas -muchas de ellas asesinadas y otras que aún se encuentran desaparecidas- durante el último gobierno de facto que atravesó el país, su padre, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente del Racing Club de Avellaneda, fue liberado 10 días después de su captura. Exactamente, luego de un partido que “Academia” y River Plate disputaron en el Cilindro.

“Justo jugaba Racing contra River en cancha de Racing... No me olvido más, ganamos 3 a 2... Y la prensa deportiva empezó a decir ‘Qué pasa que el presidente de Racing no fue a ver el partido, que no está'. En ese momento, en la prensa política no aparecía nada de esto. Pero él zafó porque se hizo pública su desaparición a través de los medios deportivos”, aseguró con un semblante de alivio.

Entonces, además del rol fundamental que cumplió su tío Augusto -actor y periodista, entre otras profesiones- para hacer público el secuestro de su padre, el alto cargo que ocupaba en la comisión directiva del club académico fue determinante para su liberación. “Racing le salvó la vida”, concluyó Rodríguez Larreta sobre uno de los episodios más tristes de su infancia.