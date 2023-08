Concepción: qué advirtió el Arzobispado sobre el sacerdote acusado de abuso

martes 29 de agosto de 2023

Hace unos meses se conoció la noticia de que el Obispo de la diócesis de la Santísima Concepción, monseñor José Antonio Díaz, inhabilitó por 10 años al sacerdote de Concepción Daniel Molina, quien había sido denunciado por abuso sexual.

Ante esto, el acusado decidió -para seguir ejerciendo como cura de forma pública- separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana e incorporarse a un grupo conocido como "iglesia vetero-católica".

Por este motivo, este martes el Arzobispado de esta provincia emitió un comunicado advirtiendo a los fieles sobre las consecuencias canónicas y espirituales.

"Los obispos de Tucumán, como padres y pastores del Pueblo de Dios, nos vemos obligados de advertir a todos los fieles sobre la gravedad y consecuencia espiritual de los actos que rompen la comunión con la Iglesia", arranca el escrito.

"Ciertamente, Molina fue exhortado de diversas maneras a no lastimar a la Madre Iglesia con un cisma. Su última respuesta fue que se trataba de una decisión indeclinable. Dicha decisión hace al padre Daniel incurrir en el delito de cisma, lo que significa ruptura de la comunión con la Iglesia y él mismo se aplica la excomunión. Del mismo modo, todos los fieles que acompañen la decisión de dicho sacerdote incurren en el mismo delito, rompiendo la comunión eclesial", continúa.

"No obstante, esta dolorosa situación puede sanarse con un humilde y público acto de retractación que restituya la comunión dañada y los reincorpore a la Iglesia que siempre los estará esperando. La censura eclesiástica no es una condena irrevocable sino que es un doloroso llamado de una Madre a volver a la paz de la comunión, que está por encima de cualquier cosa. Por eso, como pastores preocupados del bien espiritual de los fieles, queremos exhortar, a toda la feligresía, a que no lastimen más el cuerpo de la Iglesia con el escándalo de un cisma", cierra el comunicado.