Luciana Milessi sufre una parálisis facial tras una cirugía estética

Luciana Milessi, la influencer chaqueña que se hizo popular como la fanática de Club Atlético River Plate, causó temor en redes sociales porque contó que su rostro quedó paralizado tras practicarse una cirugía estética. Su historia se hizo eco entre millones de usuarios y reflexionó acerca de la importancia del amor propio.

En este último año, la joven instagramer fue la protagonista de diferentes episodios polémicos debido a que participó en "Elo Podcast", un segmento erótico donde ella le hizo propuestas sexuales a Julián Álvarez. Además, reveló que paga todos sus lujos los paga con las ventas de sus tangas usadas en redes sociales.

Los diferentes dichos de Milessi la han enfrentado mucha crítica y hasta recibió amenazas por su comportamiento ante los jugadores de futbol, por eso ella decidió alejarse del tema y se enfocó en seguir consolidando su carrera como influencer, de hecho, se la pudo ver disfrutando de unas vacaciones en Europa.

Durante algunos días, no se la vio activa en redes sociales y encendió las alarmas de sus millones de seguidores, quienes se preocuparon sobre su estado emocional. A raíz de las contantes preguntas, la chaqueña salió a aclarar que le estaba sucediendo y reveló los motivos que la llevaron a tomar una drástica decisión.

La operación estética que le cambio los planes

Hace pocos días, Milessi se sometió a una serie de cirugías entre las que se detallan una liposucción de piernas, brazos y panza. Asimismo, decidió someterse, por segunda vez, a una reducción de papada. En un primer momento, todo había salido bien y pudo volver a su casa, pero después le trajo una secuela que no estaba en sus planes.



"En la cara me tocaron ramas nerviosas, lo que me generó una parálisis facial. No puedo sonreír bien y la boca se me va a un costado", confesó la influencer en un video de su cuenta de Instagram y aseguró que "Fue una medida súper invasiva".



A raíz de lo sucedido, la joven aprovecho el momento para reflexionar acerca de las diversas exigencias que tienen las redes sociales y los medios de comunicación en cuanto al estado físico. "Las secuelas que dejó la cirugía me hizo hacer una introspección sobre todo lo que estuvo pasando", comenzó explicando y aseveró "A los 17 años tuve anorexia, pesaba 40 kilos y costó recuperarme. Cuando pensé que ya había dejado todo atrás, con 25 años me hago una lipo completa".

Asimismo, hizo hincapié en que estas plataformas pueden ser peligrosas sobre todo para aquellas mujeres que atraviesan un delicado estado emocional. "Hoy las chicas sacan dietas mágicas de Internet que no las hace un profesional. Buscan esto, la perfección, que no existe, porque nunca terminas de conformar a la gente".



Luego de hablar con sus seguidores, Milessi aconsejó acerca de la importancia del amor propio y el respeto del cuerpo ajeno. "Mi mensaje es que hagan lo que hagan, hay que hacer todo con responsabilidad y lo menos invasivo posible. Siempre buscar la salud", sostuvo la chaqueña.



Si bien recibió el mensaje contenedor de muchos seguidores, también hubo personas que la criticaron por operarse. "El mismo que te dice ‘sos de plástico’, dos videos antes te dice ‘sos una gorda", aseveró la influencer. /Crónica