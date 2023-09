La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, acusó al Gobierno de enviar alimentos en mal estado y pidió que "ayuden a la gente".

"Yo lo único que pido es no tener que sufrir otros cuatro años como lo venimos sufriendo nosotros. No tenemos que sufrir estas divisiones, como me ha hecho a mí Desarrollo Social en mandarme comida en mal estado, escribirles y nunca tener una respuesta"

"Éste es el peor Gobierno que me tocó vivir"

"A mí no me votaron y sin embargo ellos vienen, hacen cola y yo les doy la solución. Los políticos que prometieron ayudar nunca están"

"Éso me dolió mucho, porque he trabajado sola y sin una persona política que nos ayudara cuando tienen la obligación de hacerlo. A la gente yo no le miento. Yo a la gente le digo la verdad y no puedo prometer lo que no puedo cumplir"