Nuevas recomendaciones: las pruebas de mamografía deberían comenzar a los 40

miércoles 13 de septiembre de 2023

Un nuevo análisis de la ciencia de la prevención de las muertes por cáncer de mama promete remodelar cuándo y cuántas mamografías se deben realizar las mujeres.

Un grupo de expertos estadounidenses busca recomendar que las mujeres (en este caso, de EE. UU.)comiencen a hacerse mamografías para detectar el cáncer de mama a los 40 años y continúen haciéndolas una vez cada dos años hasta los 75 años. Al hacerlo, se espera que reduzca la cantidad de muertes por cáncer de mama en un 19 % en comparación con el régimen de mamografías que se recomendaba anteriormente.

La nueva lista de recomendaciones preliminares del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. marca un cambio importante con respecto al controvertido consejo que promulgó en 2009, y reiteró en gran medida en 2016, de que la mayoría de las mujeres podrían esperar con seguridad hasta los 50 años para comenzar a escanear sus senos en busca de signos de posibles tumores malignos. El panel también dijo que las mujeres con un riesgo promedio podrían hacerse la prueba cada dos años en lugar de anualmente.

Al pedir menos mamografías durante la vida de una mujer, el grupo de trabajo citó la frecuencia con la que se sobrediagnosticaban los cánceres de mama, lo que conducía a un tratamiento invasivo pero innecesario, así como los daños que se derivan de las biopsias innecesarias y otros estudios realizados en respuesta a falsos -resultados positivos de la prueba. También reconoció que las mamografías exponen a las mujeres a la radiación, que en algunos casos podría terminar causando cáncer en mujeres sanas.

Esas recomendaciones provocaron una tormenta de fuego y fueron denunciadas por los defensores de la salud de la mujer, quienes han argumentado durante mucho tiempo que la detección temprana brinda la mejor oportunidad de supervivencia.

¿Qué llevó al grupo de trabajo a cambiar de opinión y recomendar que las mamografías de detección comiencen a los 40 años?

Los miembros dijeron que estaban fuertemente influenciados por las experiencias de las mujeres negras, que tienden a desarrollar cánceres de mama agresivos antes que las mujeres blancas, y mueren a causa de ellos con más frecuencia. Según un estudio, las mujeres negras tienen un 39 % más de probabilidades de morir de cáncer de mama que la población de mujeres en general.

La detección temprana de cáncer de mama en mujeres de color es solo el primero de muchos pasos que se deben tomar para cerrar las brechas persistentes a lo largo de las líneas étnicas. Las mujeres negras, hispanas, latinas, asiáticas, nativas americanas y nativas de Alaska también necesitarán un seguimiento oportuno y un tratamiento eficaz para el cáncer de mama, advirtieron los expertos.

Otro factor que impulsa los cambios en el borrador de recomendaciones es un reconocimiento cada vez mayor de los riesgos que enfrentan las mujeres con senos densos, que hacen que las neoplasias malignas sean más comunes y más difíciles de detectar en las imágenes mamográficas.

Casi la mitad de todas las mujeres tienen senos densos, y los miembros del grupo de trabajo dijeron que tenían poca investigación para guiarlos sobre si recomendar exámenes de detección adicionales u otros tipos de imágenes, como resonancia magnética o ultrasonido.

“La ciencia nueva y más inclusiva sobre el cáncer de mama en personas menores de 50 años nos ha permitido ampliar nuestra recomendación anterior y animar a todas las mujeres a hacerse pruebas de detección cada dos años a partir de los 40 años”, dijo la Dra. Carol Mangione, jefa de medicina interna de UCLA. y el presidente del grupo que redactó la recomendación propuesta por el grupo de trabajo. Las nuevas directrices “ayudarán a salvar vidas y evitarán que más mujeres mueran a causa del cáncer de mama”, agregó.

La Dra. Patricia Ganz, experta en cáncer de mama de la UCLA que ha formado parte de muchos paneles de detección del cáncer, dijo que hay poca evidencia nueva que impulse el cambio del grupo de trabajo. Pero calificó el enfoque del grupo de abordar las desigualdades raciales en el cáncer de mama como “muy, muy importante”. Y dijo que el cronograma de mamografías cada dos años está en línea con las prácticas en Canadá y Europa.

“Creo que esta es una muy buena recomendación: deja a los médicos y a sus pacientes mucha flexibilidad” para decidir cuán agresivas o relajadas deben ser sus pruebas de detección de cáncer de mama, dijo Ganz. “El hecho de que recomienden comenzar a los 40 significa que estas mujeres tendrán una oportunidad temprana de participar en un proceso de cálculo de sus riesgos personales”.

Al hacerlo, las mujeres descubren que están sujetas a una variedad de recomendaciones para la detección del cáncer de mama.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer sugiere que las mujeres comiencen a hacerse las mamografías anuales a los 45 años y luego consideren cambiarse a las pruebas bianuales a los 55 años. Las mujeres que prefieran comenzar las pruebas de detección anuales a los 40 años pueden hacerlo y deben continuar haciéndose las mamografías mientras esperan vivir. al menos 10 años más, añade la ACS.

El Colegio Estadounidense de Radiología y la Sociedad de Imagenología del Seno recomiendan una mamografía anual para todas las mujeres de 40 años o más que tienen un riesgo promedio de cáncer de seno.

Ninguno de los grupos sugiere que 75 debería ser un límite superior estricto para las mamografías de detección. Pero el Colegio Estadounidense de Radiología ha recomendado que todas las mujeres se hagan una evaluación de riesgo de cáncer de mama antes de los 25 años y hablen con su médico si es necesario realizar un examen de detección más temprano con mamografía y/o resonancia magnética.

La Dra. Debra L. Monticciolo, radióloga del Hospital General de Massachusetts, fue muy crítica con la decisión del grupo de trabajo de recomendar mamografías cada dos años, considerando que las mujeres negras y las mujeres judías mueren de cáncer de mama antes de los 50 años, o incluso los 40 años, más a menudo que las mujeres blancas en su conjunto. “Eso solo va a exacerbar las disparidades raciales”, advirtió.

“Su propia evidencia muestra que la mayoría de las vidas se salvan con las pruebas de detección anuales”, dijo Monticiollo, quien dirigió la redacción de las recomendaciones del American College of Radiology/Society of Breast Imaging. “Con la detección anual de mujeres de 40 a 79 años, se obtiene una reducción de la mortalidad del 42 %. Limite eso a cada dos años, y reduce la reducción de la mortalidad al 30%. Estas son vidas de mujeres que se salvarían. No sé cuál es su pensamiento aquí”.

Sin embargo, el grupo de trabajo notó otras consecuencias de cambiar del programa de detección menos intensivo al más intensivo. La cantidad de mamografías que recibió una mujer típica se triplicó, al igual que la cantidad de lecturas falsas positivas. La tasa de sobrediagnóstico se duplicó con creces, del 8% de los casos al 17%.

El Dr. Otis Brawley, oncólogo y epidemiólogo del cáncer de Johns Hopkins, dijo que si bien parece contradictorio que las pruebas de detección con menos frecuencia puedan salvar más vidas, es una posibilidad que exige pruebas rigurosas.

“Incluso muchos expertos no pueden entender cuántos cánceres son causados por las mamografías y cuántas muertes se desvían con esas pruebas”, dijo Brawley. Las personas que portan genes que las predisponen a algunos tipos de cáncer pueden ser particularmente vulnerables a las mutaciones inducidas por la radiación, dijo. “Pero esa no es una compensación que se haya explorado con una investigación sólida”, agregó.

El grupo de trabajo dejó en claro que sus nuevas recomendaciones no estaban respaldadas por una confianza sólida como una roca. Que las mujeres deberían comenzar a hacerse mamografías a los 40 años tuvo su respaldo de investigación más sólido. Pero el grupo de trabajo asignó valores de confianza mucho más bajos a su calendario de mamografías cada dos años, ya la idea de que la detección del cáncer de mama después de los 75 años puede no salvar vidas.

“Existe una investigación muy limitada sobre esta población de edad”, reconoció el informe del grupo.