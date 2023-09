Tevez: "Me cansa un poco las boludeces que se dicen"

domingo 24 de septiembre de 2023

Independiente empató sin goles ante Instituto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Luego del partido, Carlos Tevez habló en conferencia de prensa y recalcó que está cansado que se diga que a su equipo lo ayudan por él.

"Espero que esta semana los que dicen que a Independiente lo ayudan por Tevez también hablen. Me cansa un poco las boludeces que se dicen del ayudín y esas cosas", comenzó diciendo el entrenador del ‘Rojo’.

Y remarcó: "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros".

Sobre las polémicas jugadas de Braian Martínez (anulada por el VAR) y Alexis Canelo (no cobrada por el árbitro Darío Herrera), destacó: “Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí”.

"¿Cómo estábamos hace un mes atrás? Pensemos de dónde partimos. Eso te pone en órbita. Estamos peleando y el clásico vamos a dar pelea. No hay que irnos arriba ni irnos abajo cuando perdemos. Siempre vamos a competir, sea con quien sea", dijo acerca de no haber podido superar a Instituto.

Por otra parte, dio su análisis de la igualdad de esta tarde: "Habíamos planteado el partido con 5 defensores, cuando ellos cambiaron de sistema a uno que no venían utilizando, tuve que hacer un cambio. Necesitábamos un jugador más agresivo".

"Hice solo dos modificaciones porque creía que si cambiaba jugador por jugador no iba a modificar mucho, no quería volver loco a los jugadores. Venimos con muchas bajas y jugamos un buen partido, Instituto no nos llegó al arco", confesó.

Sobre la falta de gol, Tévez insistió: “No la podemos meter, hay que seguir trabajando, pero son muy pocas veces las que sufrimos. Nos llegan una o dos veces por partido nada más”.

“Sabemos que el clásico es especial para el hincha, el jugador y para mí. Voy a preparar el partido con el mismo entusiasmo que el resto de los partidos. Hay que disfrutarlo si se puede, va a estar lindo”, culminó en conferencia de prensa. /Doble Amarilla