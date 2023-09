WhatsApp trendrá 3 tildes azules, ¿qué significan y cómo activarlas?

martes 26 de septiembre de 2023

Una nueva actualización de WhatsApp está llegando a los celulares, noticia que sin dudas sacudió a este mundo y a todos los usuarios. Se dieron a conocer aún más novedades acerca de la llegada de una actualización que cambiará los chats del servicio de mensajería para siempre.

WhatsApp estrena las 3 tildes azules, ¿qué significan y cómo hago para activar esta función?

Aunque algunas cuentas presentan su queja, muchos usuarios exigen esta nueva herramienta que busca desvelar uno de los grandes misterios. Las dos primeras tildes sirven para saber si el destinatario recibió y leyó tu mensaje, pero la tercera trae una nueva opción.

En este caso, la alternativa en la que trabaja WhatsApp es la que permite descubrir si la otra cuenta sacó captura de un chat o de un contenido que le enviaste. De esta forma, cada uno se enterará cuando el otro haga un print de su pantalla de chat, según cuenta el sitio especializado en tecnología Then 24.

Pese a lo controversial de esta función, el punto que le daría lugar es la necesidad de dar más información a los usuarios sobre sus mensajes y el contenido que envían. La tercera tilde daría cuenta de que el destinatario registró el chat y se lo guardó en su galería de imágenes.

Por otro lado, otras personas sostienen que esta nueva herramienta permite dejar constancia de algunas situaciones como una prueba testimonial. Lo que todavía no está claro, ya que la alternativa está en desarrollo, es si las personas podrán quitar el tic azul como se hace con los otros dos.

WhatsApp lanza función para usar passkeys y verificar la identidad de usuarios

La nueva característica que se está lanzando oficialmente aportaría una nueva capa de seguridad además de otras que ya están activas actualmente para que los usuarios tengan más recursos de protección contra posibles ataques cibernéticos o, en algunos casos, la suplantación de su identidad online.

Hasta antes del lanzamiento de esta nueva característica, los usuarios de WhatsApp tenían que ingresar una contraseña usando sus teclados en la pantalla del celular para iniciar su sesión en la plataforma de Meta. Con la función passkey, esta información será aún más privada pues en su lugar los usuarios podrán vincular el acceso a sus perfiles con su información biométrica, como sus huellas dactilares o el escaneo de sus rostros.

Esto evitará que, por ejemplo, los cibercriminales puedan digitar diferentes combinaciones de contraseñas hasta dar con la clave de acceso que utiliza el dueño de la cuenta. Además, al no tener que ingresar una, la cuenta será menos vulnerable en casos como la filtración de datos (sobre todo si el titular del perfil usa las mismas contraseñas en diferentes redes sociales)

Como medida adicional, las claves de acceso que sean sincronizadas con esta opción también se podrán añadir al servicio de gestión de contraseñas de Google o cualquier otro administrador que utilice el titular de una cuenta y que sirva para prevenir los accesos no autorizados. Los usuarios también podrán desactivar esta función pues en realidad esta es opcional para quien desee tenerla.

En caso de que los usuarios deseen cambiar su contraseña de inicio de sesión, también podrán hacerlo pues estarán al control de su información en cada momento aún cuando passkey esté activa. Por motivos de seguridad, el único requisito indispensable será verificar su identidad antes de iniciar el proceso de modificación.

Para ingresar a esta nueva función, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación de WhatsApp y hacer clic en el botón Menú ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

- Pulsar sobre la opción Ajustes.

- Seleccionar la opción Cuenta y acceder a la sección Passkey. En este apartado se podrá habilitar o desactivar su uso.

En caso de que el usuario desee saber si ya tiene acceso a esta característica deberá seguir los pasos anteriores.

Si no se puede acceder a la nueva característica de WhatsApp, esto puede significar una de estas situaciones: la versión de la aplicación no es la más recientes o la función aún no llega a la región/país del usuario.

En ese caso será necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones del celular y verificar que no aparezca la opción “Actualizar” debajo del nombre de la plataforma. Si llega a mostrarse, entonces se deberá pulsar y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a probar si se habilita la nueva función.

Una vez que se termina el proceso de actualización, el titular de la cuenta puede intentar acceder a Passkey nuevamente. Si no es posible entonces el problema está en la disponibilidad en la región o el país. En este caso solo será necesario esperar y estar pendiente de las actualizaciones más recientes de la aplicación.