Maikel volvió a Kapanga tras su retiro

jueves 19 de octubre de 2023

Hace unas semanas Maikel, el guitarrista de Kapanga, anunció su retirada de los escenarios por tiempo indeterminado a raíz de un problema de salud. El músico no quiso decir cuál es la enfermedad que tiene, aunque aclaró que estaba atravesando una “enfermedad muy delicada”.

Miguel de Luna Campos, tal el nombre del guitarrista, fue reemplazado temporalmente, grabó un mensaje para sus fans y dejó la emblemática banda para iniciar su proceso de recuperación. Sin embargo, en las últimas horas se mostró nuevamente con sus compañeros, ya que los extrañaba mucho.

“Y no aguanté y me vine a ver a los pibes”, escribió a través de sus historias de Instagram mientras se los podía ver a todos juntos durante un ensayo de Kapanga. Además, compartió un video donde se lo pudo ver tocando con sus compañeros, y ayudando a Gastón Pato Sloomant, el guitarrista que lo reemplazará hasta que se recupere, a utilizar los pedales de acuerdo al tema que se venía.

Hace unas semanas el músico había subido un video anunciando su retiro momentáneo y también contando que iba a ser reemplazado para los próximos shows de la banda. En el audiovisual que compartió le habló a su público y con sinceridad les contó lo que estaba pasando por su cabeza y su corazón.

“Perdón, estoy movilizado. Tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios por un tiempo para sanarme”, comenzó diciendo el guitarrista de Kapanga emocionado por lo que le estaba pasando. Además. agregó: “Va a ser súper difícil para mí. Estamos todos súper golpeados, pero lo importante es la salud”.

Además, Maikel contó que fue él quien le pidió al grupo que continúe presentándose en vivo: “Los chicos me dijeron: ‘Paramos de tocar hasta que vos te cures’, lo cual me parece lógico, pero me pareció un poco injusto para todos”, reconoció y explicó: “Nuestra cura va a ser que sigan tocando. ¿Qué van a dejar de tocar porque yo estoy enfermo?”, confesó que les dijo muy emocionado y siguió: “Acá no hay una situación de que se rompió un vínculo, acá hay alguien que está enfermo”.

Por último, se dirigió a los fanáticos con un mensaje muy especial: “Les voy a pedir un favor muy grande. Más que nunca apoyen a mi banda, a Kapanga. Es el único favor que les pido, apoyen a mis compañeros. Buena suerte y hasta luego”, concluyó Maikel emocionado y con los ojos llenos de lágrimas.

El comunicado de Kapanga para anunciar la salida de Maikel del grupo por cuestiones de salud

“Queremos comunicarles que Maikel estará un tiempo alejado de los escenarios, abocándose a su salud, por lo que decidimos suspender el show programado para el 4 de noviembre de este año en el Estadio Obras. Y el festejo realizarlo más adelante con la vuelta de Mike”. Desde sus redes sociales, la banda comandada por El Mono emitió un comunicado oficial para explicarle la situación a sus fans.abocándose a su salud, por lo que decidimos suspender el show programado para el 4 de noviembre de este año en el Estadio Obras. Y el festejo realizarlo más adelante con la vuelta de Mike”.

“En cuanto al resto de los compromisos del 2023 y por pedido expreso de Maikel, seguiremos girando y realizando shows. En vivo el encargado de tocar la guitarra será Gastón Pato Sloomant. Gracias por el cariño y apoyo de siempre”, concluyó el grupo de Quilmes.

Recordemos que en mayo de este año, Kapanga celebró los 25 años del lanzamiento de su primer álbum “A 15 cm de la realidad” con un Teatro Vorterix colmado de personas que cantaron, bailaron y poguearon cada una de las canciones de una de las bandas más alegres del rock nacional.