Sorprenden a tres "cuatreros" en medio de una faena

jueves 02 de noviembre de 2023

Tres sujetos fueron sorprendidos este jueves por la tarde en un campo de Villa Padre Monti (Dpto. Burruyacu) cuando estaban faenando un ternero que habían robado. El propietario del animal notó la falta en el ganado, comenzó la búsqueda y sorprendió a los cuatreros.

Tras reducirlos, grabó un video mientras esperaba a la policía para proceder con el arresto.

"Se me perdieron unos animales y el que están carneando ahora es de mi tío. Yo me quedé acá cuidándolos y mi primo se fue a buscar a la policía. Por las dudas, si me pasa algo, estos tres son los comprometidos", afirma el denunciante en la filmación que se viralizó en las redes de Los Primeros.

Cuatrerismo, abigeato: sinónimos del horror

El cuatrerismo viene de la sustracción de cuadrúpedos, el Cuatrero, por lo tanto es el que lleva a cabo la acción.El robo de ganado es un delito que se comete en lugares por naturaleza desprotegidos, de difícil acceso y sin la infraestructura propia de los centros urbanos; que necesita un tratamiento, investigaciones, normas y castigos especiales; funcionarios honestos y capaces, acciones policiales y judiciales que no transformen a las víctimas en sospechosos o victimarios, y también políticas gubernamentales que no des jerarquicen a los organismos e instituciones responsables.

Pero si bien es relativamente fácil sustraer el ganado de los campos, es complicado deshacerse del cuerpo del delito. Trasladar, faenar y comercializar con rapidez el ganado sustraído no es una tarea que los delincuentes puedan efectivizar impunemente; salvo que, actuando tan sólo como la mano de obra barata de alguna organización delictiva mayor, cuenten con aguantaderos, zonas liberadas, plantas de faena, transportes, locales comerciales, cadenas de comercialización, asesoramiento jurídico, prevención e investigación.

Estos son seis agravantes del abigeato para la ley con una pena de 4 a 10 años: