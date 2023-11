En medio de rumores de reconciliación, Tini y De Paul se hicieron el mismo cambio de look

El último domingo y durante el partido del Atlético de Madrid contra el Villarreal, Rodrigo de Paul salió a la cancha con un llamativo nuevo look de cabello: un rubio platinado que dio mucho que hablar en las redes sociales. Algunos bromistas, incluso, señalaron un fuerte parecido entre el también futbolista de la selección argentina y Diosito, el personaje que encarnaba Nicolás Furtado en la saga El Marginal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que durante las primeras horas del lunes Tini Stoessel apareciera con un color de pelo muy similar al de su ¿exnovio?

En medio de versiones que señalan una posible reconciliación, la cantante compartió en sus redes un video mostrando su flamante melena, que ahora luce platinada. “Flash Flashh, pose, poseeeeee”, escribió en una historia de Instagram en la que aparece sentada en el asiento de copiloto de un automóvil y que musicalizó con “La Original”, el hit que compuso junto a Emilia Mernes para el disco de la cantante entrerriana. Pero más allá de este detalle en común con De Paul, muchos otros advirtieron otra supuesta coincidencia cuando horas después el futbolista subió un video corto a su perfil en la misma red social: luciendo su nueva melena y en un auto muy parecido en el que Tini grabó su story.

La semana pasada y en enlace con Socios del Espectáculo (El Trece) el periodista español Roberto Antolín dio detalles que confirmarían la reconciliación entre Tini y Rodrigo, quienes aparentemente se estarían viendo otra vez. “Yo no me dedico al mundo del corazón en España, yo me dedico al mundo del fútbol, toda mi información y mis fuentes son del mundo del fútbol. Lo que quiero decir es lo siguiente, la gente que me cuenta las cosas no tienen motivos para mentir ni para decirme las cosas como no son”, comenzó aclarando.

“Los futbolistas ya son multimillonarios y tienen toda la fama que quieren, no tienen motivos para mentir... Ya la tienen, no la buscan, no se tienen que sentar en un plató a contar: ‘Vino este fin de semana la exnovia de Rodrigo, que tiene llaves de su casa en Madrid y estuvieron juntos’. ¿Para qué te lo van a contar, si no ganan nada?”, argumentó. Ante esto, el conductor Rodrigo Lussich le preguntó qué es lo que le dicen desde el mundo del fútbol, y el periodista dijo: “A mí lo que me cuenta el entorno es que Rodrigo nunca ha estado tan feliz como con Tini, que es el gran amor de su vida. Y que si fuera por él, estaría encantado de que ya se retomara otra vez la relación”.

“Los encuentros entre Rodrigo y Tini se han dado en Madrid, en Barcelona y en ciertas partes de Europa como la República Checa, viajes hacia zonas menos controvertidas. En Argentina no va a haber encuentros jamás, eso no va a suceder pero en Praga han estado, eso va a volver a retomarse”, detalló el periodista ibérico. Cabe señalar que, según contó Nancy Duré, la cantante no querría blanquear la reconciliación hasta tanto la ex de de Paul, Camila Homs, abandone el Bailando 2023.

“Para que la relación se consolide, Tini tiene que frenar, como hizo Shakira con Gerard Piqué. O sea, tu no puedes estar de gira y Rodrigo De Paul tiene que estar jugando en el Atlético de Madrid y con la Selección Argentina. Shakira apostó por la relación, frenó su carrera, una tipa internacional como Shakira, en su mejor momento, por estar con Gerard Piqué y apostarlo todo al amor”, agregó a continuación. Ante este planteo, Mariana Brey acotó: “Mirá después, pobrecita, cómo le pagó él, no hay que dejar nada”. A lo que Antolín cerró: “En el amor hay que arriesgarse”. En paralelo a esto, a Ángel de Brito le preguntaron acerca de la posibilidad de un reencuentro público entre Tini y De Paul. “Tini y De Paul. ¿Se van a reencontrar en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?”, le preguntaron a través de una caja de preguntas que el conductor de LAM habilitó en su cuenta de Instagram. “Sí (en público)”, fue la respuesta.

