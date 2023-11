La suba de los alimentos se aceleró tras el balotaje

domingo 26 de noviembre de 2023

Luego del balotaje que coronó a Javier Milei como el próximo presidente, la inflación en alimentos se aceleró, alcanzando el mayor registro en lo que va del año, incluso por encima de la semana posterior a las PASO.

Así se desprende de un relevamiento privado, que parece resumir de alguna manera los últimos días, marcados por la incertidumbre política y económica en la transición hacia un nuevo Gobierno. Se dio, también, en un contexto en el que algunas cadenas de supermercados denunciaron remarcaciones de parte de sus proveedores de hasta un 50%, lo que instó a la Secretaría de Comercio a poner en marcha distintas negociaciones.

En ese marco, según el relevamiento que realiza la consultora LCG, la inflación en alimentos y bebidas fue del 4,3% durante la tercera semana de noviembre. Se trató de la mayor variación en el relevamiento que hace la firma en lo que va del año: superó, así, a la tercera semana de agosto (luego de las PASO, con devaluación del dólar oficial incluida), cuando el alza fue del 4,1%.

“En la tercera semana la inflación de alimentos aceleró 2,7 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. La suba promedia 10% en las últimas cuatro semanas y 11,8% punta a punta en el mismo período. En lo que va del mes acumula un 8,1% de inflación”, resumieron desde la consultora, que detallaron que el rubro “Lácteos aportó el 23% de la variación total, seguido por Comidas Listas”.

Las carnes subieron 1,5% en la semana y aportaron el 0,47% de la suba. Sin embargo, como el “corte” del relevamiento se realizó el último miércoles 22, es probable que no se haya llegado a registrar el impacto pleno de la suba de los cortes vacunos que tuvo lugar a fines de la semana pasada y que, por ende, puede sumar presión en el corto plazo.

Es que durante la semana pasada algunos cortes de carne vacuna aumentaron en torno a un 15% en un importante supermercado. Y, hacia el futuro cercano, la tendencia también es al alza. Particularmente esto se observará en diciembre, un mes con un crecimiento en la demanda por cuestiones estacionales. Pero los incrementos, señalan, responden a diversos factores.

Inflación en alimentos: proyecciones

Otra consultora que mide la evolución del precio de los alimentos es Eco Go. El último relevamiento de la firma tuvo como fecha de corte el viernes 17 de noviembre, en la previa al balotaje, y registró un alza del 1%.

De todas formas, aclararon: “Esperamos que el cambio de modelo implique una aceleración de la inflación en las próximas semanas, producto de la corrección de precios relativos que se plantea llevar a cabo en la nueva gestión”.

En ese marco, considerando “una proyección de variación semanal promedio en torno al 3% para las próximas dos semanas del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en noviembre treparía a 13,1% mensual”, resaltaron desde Eco Go, que a su vez pronosticó una inflación general del 12,2% para noviembre, volviendo así a ubicarse en dos dígitos luego de la desaceleración de octubre.

Con el objetivo de contener una mayor suba en los alimentos, el Gobierno mantuvo reuniones durante la semana pasada con cadenas de supermercados y proveedores, para que los incrementos se mantengan dentro de los parámetros del programa Precios Justos, que contempla subas de hasta el 12% en noviembre y del 8% en diciembre.

Sucedió luego de que el martes pasado (primer día hábil tras el balotaje), muchas empresas proveedoras enviaran a los supermercados listas de precios con incrementos de hasta el 50%. En ese escenario, “considerando la situación actual en la que se registran fuertes aumentos de precios”, los integrantes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado en el que destacan la necesidad “de proceder con extrema prudencia”.

“No podemos perder de vista que, en definitiva, los perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos. Los supermercadistas -que no somos los formadores de precios- dependemos total y exclusivamente de los precios que fijan nuestros proveedores. Por eso es que los instamos a respetar las pautas fijadas por el Gobierno Nacional, en aquellos casos en que sean alcanzados y a proceder con suma prudencia, si no lo están”, resaltaron. /Ámbito