El posteo de Echeverri tras afirmar que no renovará con River

sábado 23 de diciembre de 2023

Claudio Echeverri publicó una historia en su cuenta de Instagram en la dejó un mensaje de cara al futuro, en medio de la incertidumbre en River generada por su anuncio sobre la decisión de no renovar contrato. “Dos títulos y que sean muchos más con esta camiseta”, escribió.

“Mi representante habló con el presidente, se habló muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año en el club y después se verá qué pasa”. Las palabras del Diablito Echeverri generaron un verdadero cimbronazo dentro del club en pleno festejo por la consagración del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central en Santiago del Estero.

Aunque desde el Millonario salieron a aclarar que el joven dijo algo que no quiso decir y que confían en que llegarán a un acuerdo con su agente, lo cierto es que la figura de la selección argentina Sub 17 dejó abierta la puerta de salida ante el fuerte interés de varios de los principales clubes de Europa por contratarlo. El fantasista oriundo de Resistencia, Chaco, está en la mira de equipos como Barcelona de España, Milan de Italia, PSG de Francia y Manchester City y Chelsea de Inglaterra.

Tras soltar esa inesperada frase, Echeverri no ocultó su felicidad en las redes sociales y utilizó su cuenta de Instagram para demostrarlo. Primero fue a través de una historia, con una imagen en la que se encuentra besando el Trofeo de Campeones en uno de los pasillos del estadio Madre de Ciudades. “Siempre River”, con un emoji de enamorado y corazones rojos y blanco acompañó la foto. “2 títulos y que sean muchos más con esta camiseta”, fue la otra frase. También reposteó otras historias en las que fue etiquetado y añadió una celebrando junto a su compañero de aventuras en inferiores y ahora en el plantel profesional Agustín Ruberto y otra con el lateral izquierdo Enzo Díaz.

Luego realizó un posteo con un carretel de imágenes, que pasaban por una de él con la medalla en el cuello pasando por al lado del trofeo durante la premiación, una similar a la de su historia, junto a Enzo Pérez, que disputó su último partido en River Plate, con sus compañeros celebrando el título en el campo de juego (algunos de los que aparecen en la foto son Emanuel Mammana -otro que dejará la institución-, Sebastián Boselli, Ruberto, Paulo Díaz y David Martínez), otra con Pablo Solari, con Facundo Colidio, con Sebastian Rondón (también le advirtió a la dirigencia que quiere alejarse de la institución) y Milton Casco.

Demichelis y el consejo para Echeverri

“Tiene que disfrutar el título, es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de un partido aparecen sensaciones encontradas”. En relación a su postura, aseguró: “Creo que no debe tener prisa para irse. Está claro que todos sueñan con ir a Europa, pero esta institución es enorme”.