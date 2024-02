Luis Caputo sobre el traspié de la Ley Ómnibus: “No va a cambiar el rumbo económico” | LosPrimerosTv

El ministro de Economía aseguró que en la administración de Javier Milei “no se va a gastar más de lo que se recauda” y aseguró que la decisión del Congreso no va a repercutir en los planes del Ejecutivo

miércoles 07 de febrero de 2024

El ministro intentó restar importancia a lo ocurrido en el Congreso

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se expresó a través de la red “X” tras el retorno a comisión de la ley ómnibus que se debatía en el Congreso. El funcionario aclaró que la votación o no de la ley “no va a cambiar el rumbo económico” que viene llevando adelante el Gobierno.

“No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años”, aseguró en su publicación.

La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico.

No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro.

Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años.



No dramaticemos lo de hoy.

Todos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 7, 2024

Más allá del revés que significó para la administración de La Libertad Avanza (LLA) el desenlace del tratamiento de la Ley Bases, el titular de Hacienda le quitó peso y se mostró confiado en que el Ejecutivo seguirá adelante con las ideas que pretende concretar. “No dramaticemos lo de hoy”, pidió y, sin dar nombres o referencias explícitas, remarcó que “hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio”.

“Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué”, señaló.

Ley ómnibus: qué pasó

La Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la Ley Bases, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular.

A pesar de las múltiples negociaciones que se sucedieron desde que el paquete de reformas fue enviado al Congreso, a fines de diciembre pasado, el oficialismo no recibió el respaldo del resto de los bloques en el recinto para aprobar artículos que la Casa Rosada considera claves.

Se habían aprobado los primeros seis artículos cuando se levantó la sesión

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que así caducó la aprobación en general, así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la cámara baja.

El artículo en cuestión establece que “un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, que a lo largo de las últimas semanas trabajó para tratar de llegar a un acuerdo con la denominada oposición “dialoguista” y que, de esa manera, avanzara la ley, acusó a los gobernadores de incumplir su palabra.

“De entrada vimos la falta de voluntad de la mayoría de acompañar las propuestas de modificación que planteaba el Gobierno nacional y se rechazaron las facultades delegadas más importantes que permitieran desregular, reorganizar el Estado y demás. Entonces, de esa forma, no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la ley, porque perdía su esencia”, explicó el funcionario.