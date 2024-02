Milei anticipó que eliminará los fideicomisos por decreto | LosPrimerosTv

El mandatario sostuvo que insistirá con un DNU, volvió arremeter contra los legisladores que se opusieron a la ley ómnibus y replicó a la expresidenta

jueves 15 de febrero de 2024

El presidente Javier Milei se refirió al traspié de la llamada ley ómnibus en el Congreso, a su vez reafirmó la posibilidad de dolarizar la economía y contó que avanzará con la eliminación de los fideicomisos por decreto.

En una entrevista con LN+, el mandatario señaló que en la votación en particular de la ley "saltó toda la porquería de la política".

Los fideicomisos fueron uno de los puntos de conflicto entre el oficialismo y los legisladores "dialoguistas" y no es para menos: se trata de presupuestos que afectan directamente las cajas de las provincias.

La dolarización

“Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de dolarizar la economía, una de sus banderas de campaña. “Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, de hecho compramos 7 mil millones de dólares”, agregó. Hoy tenemos una base monetaria de cerca 8 mil millones de dólares y compramos reservas por 7. Hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado, estas a un tiro de dolarizar”, advirtió.

“Falta limpiar el resto de los pasivos remunerados y lo otro que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está pero demanda tiempo”, detalló el primer mandatario.

Sobre el fracaso legislativo del oficialismo en el recinto ofreció una lectura en línea con su mensaje anti casta. “La ley de bases no pasó porque no les interesa”, sostuvo y añadió: “Los políticos no quieren ceder de sus privilegios. Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes”.

Las repercusiones de la carta de Cristina Kirchner El Presidente, volvió sobre el mensaje que brindó apenas asumió en el Ejecutivo. “El concepto de tábula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos”, sostuvo. Sin embargo, arremetió nuevamente contra los “traidores” que se opusieron a la Ley de Bases y marcó límites en la apertura política: “El que traiciona una vez traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando”. Además, ratificó el mensaje que se le atribuyó luego de caído el proyecto: “Frente a tener una ley mala prefiero no tener ley”. Otro de los temas que tocó en el reportaje fue el número de la inflación que el Indec difundió este miércoles. El primer mandatario sostuvo que el 20% dado a conocer esta tarde “parece un número horroroso”, pero que “hay que mirar donde estábamos, cuál es la tendencia y la herencia que recibimos”. Luego, remarcó que la inflación se redujo con respecto a diciembre y que se logró el objetivo de eludir la hiperinflación. “Enero es un mes que estacionalmente es complicado. Ha dado 20. Bajó 5 puntos respecto del mes anterior. Está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada”, indicó. “Teníamos plantada una hiperinflación. La caída hubiese sido muchísimo más grande”, agregó, para luego referirse a la carta que recientemente publicó Cristina Kirchner en la que, entre otras cosas, la expresidenta relativiza la injerencia del déficit fiscal en la inflación y afirma que el principal problema detrás del fenómeno es la falta de dólares. “Lo que une ve -en el texto- es que ella ignora algunas cuestiones básicas de la economía. Por ejemplo, ella me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira, nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. Lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal y lo financias con endeudamiento y no tenés un problema”, sostuvo. “Para Cristina Fernández de Kirchner y los K lo que genera la inflación es la falta de dólares y es una precariedad absoluta”, disparó el primer mandatario. “El primer párrafo en negrita es monumental por los errores que comete. El gobierno que más endeudó a la Argentina es el de Alberto Fernández” dijo, y agregó: “en el primer párrafo muestra que no entiende lo que es el endeudamiento restrictivo”. Con todo, afirmó que la expresidenta es “intelectualmente honesta”. Además, en sintonía con la lectura que hizo la propia expresidenta sobre la posibilidad de dolarizar -”su plan de estabilización es la dolarización”, sostuvo Kirchner en su carta- el Presidente reafirmó que, en rigor, su plan es un esquema de competencia de divisas en la que la gente naturalmente se volcaría hacia la moneda más atractiva. “Siempre hablé de libre competencia de moneda. Si vos querés usar el euro, usas el euro, si querés usar el dólar, usas el dólar”, enfatizó a modo de ejemplo, para agregar: “[En ese esquema] el peso no existe más”. Luego arremetió nuevamente contra el Banco Central: “Es probablemente le mecanismo de estafa más sofisticado que creo el Estado en la historia. Cada vez que emite es como falsificar papel”.