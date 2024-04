El Gobierno reafirmó que no destinará plata para la Feria del Libro | LosPrimerosTv

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el monto solicitado para un stand es "descabellado"

viernes 26 de abril de 2024

La participación oficial en la Feria del Libro ha sido descartada este año, según anunció el vocero gubernamental durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Esta decisión, según Adorni, fue tomada en aras de la eficiencia y la responsabilidad fiscal, considerando los desorbitados montos para el contexto actual.

Adorni explicó que el elevado costo del stand, estimado en 300 millones de pesos con un adicional de 150 millones por armado y desarmado, instó a la Secretaría de Cultura a destinar los recursos a colaborar con bibliotecas populares para la renovación y adquisición de nuevos títulos.

Además, se aclaró que la presentación del libro de Javier Milei se llevará a cabo en un espacio más amplio en la Rural, con el objetivo de garantizar una mayor capacidad para los asistentes. Adorni afirmó que esta elección no está relacionada con eventos recientes ni con declaraciones, sino que fue planificada con antelación por cuestiones de logística y capacidad.

"No hay plata", la contundente respuesta del titular de la Fundación El Libro a Javier Milei

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, pronunció un discurso durísimo contra el Gobierno en el marco de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro, en el que respaldó a ''la Universidad Pública Gratuita e Inclusiva'' y advirtió, con una cuota de ironía, que no será posible contar con la presencia del presidente Javier Milei ya que "no hay plata".

"Concurrir a la Feria este año representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este Gobierno", aseguró Vaccaro.

Además, explicó que la participación de Milei no puede ser afrontada, ya que implica "una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar". Fue entonces que dedicó un mensaje al jefe de Estado que desató aplausos en el auditorio: ''Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata".

C5N