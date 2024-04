Lionel Messi volvió a romper un récord tras la victoria del Inter Miami | LosPrimerosTv

La llegada del astro rosarino al Inter Miami revolucionó Major League Soccer (MLS). No solo jerarquizó una joven liga como la norteamericana, sino que pagó con goles y asistencias su llegada a Las Garzas de David Beckham.

A pesar de la eliminación en la Copa de Campeones CONCACAF, el capitán de la Selección argentina volvió a dar la nota este sábado por la noche, en el partido frente a New England, donde volvió a romper otro récord.

Inevitable.



Messi grabs his 8th goal of the season! 🌟 pic.twitter.com/iE0DNiKpGZ