Proyectos de inversión y salud fueron aprobados en la Legislatura: División en la oposición | LosPrimerosTv

Aprobó un proyecto que otorga reintegros a la inversión de la firma de Cervecería y Maltería Quilmes, quienes se comprometieron a ampliar las plantas de producción que tienen en Tucumán y a generar 80 nuevos puestos de trabajo.

martes 18 de junio de 2024

En la sesión especial ordinaria de este martes, los legisladores sancionaron un proyecto que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a la firma Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG el beneficio de reintegro a la inversión para la ampliación de la planta de gaseosas Pepsico en El Manantial y la segunda fase del proyecto de producción local de la marca internacional Michelob Ultra en la cervecería de Acheral.

Además, se aprobaron modificaciones al Art. 3° de la Ley N° 9318, adhiriendo a la Ley Nacional N° 27.553 e implementando la receta electrónica o digital, promoviendo su uso en el ámbito de los subsectores del sistema de salud con el objetivo de fortalecer el acceso, la equidad y calidad de la asistencia sanitaria. También se aprobó la obligatoriedad de la cobertura por parte de obras sociales y prepagas de métodos de respaldo y terapias sustitutivas de nicotina.

Se votó favorablemente la creación de un Programa Habitacional para el personal que integra las Fuerzas de Seguridad y el Servicio Penitenciario de la provincia, a llevarse a cabo a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Durante la sesión, se instituyó el mes de septiembre de cada año como el “Mes de la Biblia”, incorporándolo al calendario escolar de la provincia.

Finalmente, se aprobó la modificación de la Ley N° 7692 de Digesto Jurídico Provincial, permitiendo el ordenamiento y la publicidad de las leyes vigentes y normas de igual jerarquía. El proyecto prevé que la actualización se realice cada año.

El crédito fiscal para la cervecería Quilmes dividió a la oposición

La oposición quedó dividida al votar el proyecto de ley que autorizó la entrega de beneficios impositivos a favor de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, a cambio de una inversión de 8 millones de dólares para obras.

El bloque mayoritario Justicialista, afín a la Casa de Gobierno, sumó el apoyo de un sector de la UCR, del bloque alfarista Compromiso Tucumán (CT), de Fuerza Republicana (FR) y de Libres del Sur (LDS), con lo que la propuesta redactada por el peronista Christian Rodríguez fue sancionada; ahora, será enviada al Poder Ejecutivo (PE), a la espera de su promulgación por parte del gobernador Osvaldo Jaldo. Sólo la bancada radical “Valores para Tucumán” expresó su rechazo a la iniciativa, por considerar que tiene “nombre y apellido”, cuando lo conveniente sería aprobar un régimen general de fomento de inversiones.

Desde el bloque “Valores para Tucumán” lanzaron duras críticas hacia la propuesta oficialista. El radical José Seleme enfatizó que se trata de un beneficio de 2,4 millones de dólares para la empresa Quilmes. “¿Qué diremos cuando nuestros empresarios y emprendedores de Tucumán pregunten por qué a unos sí, y a otros no? Hay firmas tucumanas que invierten más, que generan más de 80 puestos”, reprochó. Y cuestionó “el dedo arbitrario del gobierno”. “Es un beneficio fiscal a una sola empresa, por el solo hecho de tener coronita, y no me refiero a la marca de cerveza”, ironizó.

Manuel Courel, también de este bloque radical, objetó la rapidez en el tratamiento de esta propuesta, y también las formas. “Ya lo dijimos cuando se trató el tema de los call centers: los subsidios deben otorgarse por actividad, no por empresas; no por nombre y apellido, o por marca, en este caso, Pepsi y Quilmes. Que sean leyes para todos, no trajes a medida”, señaló.

Silvia Elías de Pérez, jefa de esta bancada, también criticó que la iniciativa tenga “nombre y apellido”. Por eso, junto a sus colegas, presentó un proyecto similar, con idénticos beneficios pero sin consignar qué firma sería beneficiada por la norma, y condicionó el apoyo al dictamen al compromiso de que se trate esta versión en el próximo debate. “No queremos perder más empresas, pero sí ser justos con el resto; las leyes tienen que ser generales”, insistió.

Cuarto intermedio

Los legisladores decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 25 de junio.