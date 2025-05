"Vergüencita ajena" Luis Caputo le respondió a Darín por el precio de las empanadas

El reconocido actor Ricardo Darín encendió la polémica al referirse al alto costo de vida durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. Con visible incredulidad, el artista manifestó: "¡Una docena de empanadas sale $48.000!", cuestionando las últimas medidas económicas del gobierno. "No entiendo eso de sacar los dólares del colchón cuando hay gente que la está pasando muy mal", agregó el protagonista de "El secreto de sus ojos".

La respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, no se hizo esperar. Desde el set de "La Cornisa" en LN+, el funcionario desmintió categóricamente: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular". Con tono de decepción, añadió: "Terrible lo de Darín, es un tipo que aprecio pero me dio vergüencita ajena. Dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes".

Para contextualizar su posición, Caputo ejemplificó: "Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha 'los autos salen US$200.000'". El ministro insistió en que existen opciones más accesibles: "Quedate tranquilo Ricardo que la gente come empanadas ricas por $16.000. Yo me alegro que él pueda pagar las más caras, pero no es el precio que paga la mayoría".

Este intercambio puso en evidencia la brecha entre las percepciones sobre la economía argentina. Mientras Darín reflejó el malestar social por los precios, Caputo buscó relativizar las críticas señalando diferencias en los consumos. El debate trascendió los medios y se instaló con fuerza en las redes sociales, donde usuarios compartieron sus experiencias con los precios de alimentos básicos.