La fuerte tormenta en Santa Fe destruyó la carpa del circo de Flavio Mendoza: “Quedó todo destruido”

Durante las primeras horas del domingo, una fuerte tormenta asoló la ciudad de Santa Fe, dejando a su paso severos daños en la carpa del Circo Ánima, que se ubica a la vera de la Ruta Nacional 168. Este circo, que ha sido el escenario donde Flavio Mendoza presenta su espectáculo "Abre tus alas" desde el 28 de marzo, se vio obligado a suspender todas sus funciones programadas hasta el 25 de mayo debido a las intensas condiciones climáticas.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Mendoza comunicó que el temporal había causado estragos en las instalaciones del circo. "Quiero contarles en primera persona que tuvimos un temporal terrible acá en Santa Fe y todas las instalaciones del circo quedaron destruidas", expresó el artista. A pesar de la magnitud de los daños, aseguró que tanto él, su hijo, como el resto del equipo se encontraban bien, aunque admitió estar en estado de shock por lo sucedido.

Flavio confirmó que suspenden todas las funciones

El circo tenía funciones programadas hasta el 25 de mayo en la capital santafesina, pero Mendoza dejó en claro que la situación era insostenible. "No se va a poder realizar, no es algo que se pueda resolver rápido. Está todo muy destruido, son cosas que vienen de afuera y no se reemplazan fácilmente", detalló, reflejando la gravedad de la situación.

En su comunicación, el productor también se aseguró de mencionar que su hijo no había estado presente durante el temporal, ya que se encontraba descansando en el hotel. "No vivió nada de esto, por suerte", agregó, en un intento de minimizar la angustia familiar en medio del caos.

Horas más tarde, el Circo Ánima emitió un comunicado oficial que ratificó la suspensión de todas las funciones. En un breve, pero claro mensaje, explicaron: "Debido a circunstancias de fuerza mayor ocasionadas por la intensa tormenta, se han producido daños materiales en la estructura de la carpa del circo, lo que nos obliga a suspender las funciones programadas. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar". Los organizadores también anunciaron que las personas que hubieran adquirido entradas recibirían el reembolso correspondiente, ya sea en boletería o de forma automática a la tarjeta utilizada en la compra online. "Agradecemos su comprensión y acompañamiento en este momento", concluyó el equipo de Mendoza.