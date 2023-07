Salió a la luz el último audio del joven que se suicidó tras golpear al árbitro

martes 18 de julio de 2023

En las última horas se conoció el último mensaje de audio de Williams Alexander Tapón, el joven que se suicidó tras haber golpeado brutalmente a un árbitro en un partido de fútbol amateur en Avellaneda. El jugador pidió disculpas a su familia por su decisión y admitió: "No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, hasta acá llegué".

Priscila, hermana de Williams, compartió el último audio que le envió a través de WhatsApp antes de quitarse la vida. "Te amo con mi alma, gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro", comienza el desgarrador mensaje.

"No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde, un cagón, uno que no enfrenta nada", lamentó el joven.

"Me cansé, no doy más, discúlpenme por favor. No sufran", pidió a su familia, sintiéndose acorralado por las circunstancias.

#Exclusivo @CronicaTV @esmuytempranok Habló la hermana de William, jugador que se quitó la vida luego de agredir a un réferi. El último audio que le mandó a la familia: pic.twitter.com/3QtshnSxTQ — Barbi Corvalan 💚 (@BarbiCorvalan) July 18, 2023

