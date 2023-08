El desgarrador pedido de justicia de la madre de la nena de 11 años asesinada

miércoles 09 de agosto de 2023

"Tienen 14 años, sé que van a volver a salir", expresó en medio de lágrimas María, la madre de la nena de 11 años que fue asesinada en la puerta del colegio en el partido de Lanús, al ser asaltada motochorros que la atacaron para robarle lo poco que llevaba encima.

El asesinato de Morena Domínguez, quien cayó al asfalto cuando fue atacada por los delincuentes y se golpeó la cabeza, generó conmoción en toda la sociedad y provocó que los referentes políticos suspendieran sus actos de cierre de la campaña electoral.

"Pido justicia por mi hija, no me la van a devolver más. Solo eso, justicia. Nada más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto" "Estaba durmiendo y me llaman del colegio para decirme que Morena estaba mal, que la habían asaltado" "Yo estoy en Salta. Vinimos por una semana a bautizar a mi bebé, porque tengo un bebé de 5 meses. Vinimos para acá y hoy me levanté con este llamado. Ya mañana íbamos a viajar de vuelta a Buenos Aires para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué, no llegué, no llegué"

Al recordar la última conversación telefónica que mantuvo con su hija este martes, María relató: "Me dijo que extraña a sus hermanos y a mí. No llegué". "No tengo palabras, no puedo creerlo. Justicia por mi hija. Tienen 14 años, sé que van a volver a salir. No me voy a cansar de pedir justicia por mi hija", expresó.

Además, la mamá de la víctima denunció que los alrededores de la escuela donde fue asesinada la nena "es zona de nadie" y agregó: "Nadie está ahí. Lo reclamaron muchas veces. ¿Tiene que perder la vida un chico por ir al colegio?".

"Estoy en estado de shock porque no lo puedo creer. Estoy lejos y no me quieren decir nada, ni mis familiares así que estoy esperando. Hoy ya llego a mi casa", concluyó.