Problemas con las licencias de conducir por falta de insumos: ¿cuál es la situación en Tucumán? | LosPrimerosTv

No reciben los insumos y lo atribuyen a que no hay autoridades en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Qué pasa en Tucumán

domingo 04 de febrero de 2024

Por falta de insumos, hay demoras en la entrega de la licencia de conducir en varias provincias

Como ocurre en muchas otras reparticiones y organismos del Estado -cuando ya pasaron casi dos meses de la asunción del gobierno de Javier Milei- el Ejecutivo Nacional aún no designó autoridades en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esta situación de acefalía ya impacta en varias provincias del país. Ocurre que, desde Nación, no se están entregando los insumos – es decir, los plásticos - necesarios para emitir las licencias físicas.

A causa de esta problematica, en Buenos Aires por ejemplo se optó desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires por emitir un certificado válido hasta el 1 de marzo a quienes hayan terminado el trámite con posibilidades de extender el tiempo si no se soluciona la situación, además de habilitar la licencia digital en la aplicación Mi Argentina para circular, según informó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio.

En Salta, no dieron soluciones y simplemente comunicaron que no se emitirán los certificados “hasta nuevo aviso dado que los materiales que se utilizan, no pueden llegar en tiempo y forma hasta nuestra ciudad por falta de stock”, indicó Gilberto Pereyra, titular del área de Movilidad Ciudadana.

Desde Córdoba, la Secretaría de Movilidad Urbana capitalina decidió extender el plazo de vencimiento de licencias de conducir particulares de los carnés vencidos entre el 1° de diciembre y el 31 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero inclusive. Esta medida no incluye a las licencias profesionales.

La ANSV es un organismo clave que, entre otras funciones, incide en las políticas de educación vial, control y fiscalización, en el proceso de entrega de las licencias de conducir; emite además los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito; y a través del Observatorio Vial Nacional produce estadísticas para saber la cantidad de incidentes viales y por qué se producen.

Aunque trascendió que el futuro director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial podría ser Pedro Scarpinelli, su designación aún no se publicó en el Boletín Oficial. Scarpinelli dirigió la Unidad de Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia; y fue asesor en el gobierno porteño.

¿Cuál es la situación en Tucumán?

Viviana Tirone, directora administrativa de Tránsito, acaró que la situación no afectó al distrito y que “en la capital no tenemos problemas de ese tipo, al menos por ahora”, dijo. Explicó, también, que “se hace el pedido de insumos el primer día hábil del mes” y que no fueron notificados sobre faltantes desde la ANSV cuando hicieron el pedido de los materiales para el mes de enero, ni el jueves pasado para el mes de febrero.