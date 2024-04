Caso Paulina Lebbos: el ex Jefe de Policía Hugo Sánchez recuperó su libertad | LosPrimerosTv

El ex funcionario había sido condenado a seis años de prisión por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.

viernes 26 de abril de 2024

La jornada de hoy marcó el final de la pena para Hugo Sánchez, ex jefe de Policía de la provincia, condenado a seis años de prisión por encubrimiento en el caso del crimen de Paulina Lebbos.

La sentencia, dictada en febrero de 2019, también afectó a otros involucrados, como al ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella (también a seis años de prisión), al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera (cinco años y cinco meses de cárcel), al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito (cinco años) y al ex policía Waldino Rodríguez (tres años de prisión condicional).

Sánchez, quien estuvo en prisión por apenas 10 meses, logró el beneficio de la prisión domiciliaria en diciembre de 2020 debido a problemas de salud. A diferencia de otros condenados, su pena se contó desde abril de 2018, cuando fue detenido preventivamente tras un incidente en la audiencia del caso.

Alberto Lebbos, padre de la víctima, expresó su indignación ante la situación, reiterando su demanda de verdad y justicia. El padre de Paulina dijo que esta decisión representa un ejemplo más de la impunidad que rodea al caso de su hija.

Mientras tanto, solo el ex fiscal Carlos Albaca permanece en la cárcel, también condenado por encubrimiento en 2021. Mientras tanto Di Lella, Barrera y Brito disfrutan de la prisión domiciliaria.