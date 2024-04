Javier Milei le respondió a CFK: “Lo que estamos haciendo sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron” | LosPrimerosTv

Javier Milei le respondió a CFK: “Lo que estamos haciendo sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron”

La ex presidenta cuestionó al Gobierno por no tener un plan de estabilización ni el superávit fiscal. “Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se c... de hambre, ¿de qué sirve?”, dijo en un acto en Quilmes

domingo 28 de abril de 2024

Cristina Kirchner y Javier Milei

El presidente Javier Milei le respondió este sábado a Cristina Kirchner luego de las fuertes críticas que lanzó durante el acto que encabezó en la localidad bonaerense de Quilmes. La ex mandataria cuestionó al Gobierno por no tener un plan de estabilización ni el superávit fiscal que anunció por cadena nacional y por “someter al pueblo a un sacrificio inútil”, por lo que el líder de La Libertad Avanza retrucó en sus redes sociales. “La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron”, expresó Milei. La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el… pic.twitter.com/b2Z90Akwyt — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2024 El pasado lunes Milei hizo una defensa de la política económica de su gobierno, a poco más de cuatro meses de iniciada su gestión, y anunció en cadena nacional que el Gobierno terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2% del PBI, por lo que cumplió con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional. El descargo de Milei se da luego que esta tarde la exmandataria destinara duras críticas a su gestión y cuestiónara los logros económicos que celebra el Gobierno. “El Presidente debe entender que tiene que dar un golpe de timón a esta política. Es muy dogmático, quiere acomodar la cabeza al sombrero”, reclamó Cristina Kirchner ante dirigentes y militantes en el acto de inauguración del Microestadio Néstor Kirchner, en Quilmes. Acompañada en el escenario por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, Cristina Kirchner sostuvo que “el experimento anarcocapitalista”, como calificó a la administración libertaria, puso proa hacia una “economía de carácter extractivista, precapitalista”. Y luego agregó: “Siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta el punto de partida”. “El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva. Cuando Néstor llegó a la presidencia todo era privado, hasta las jubilaciones: YPF, Aerolíneas. Yo era diputada y permanentemente comenzó a plan en el año 2000 tuvimos déficit cero y cayó igual por la crisis del 2008″, lanzó. También se refirió a la legitimidad del gobierno de La Libertad Avanza, que valoró a la conseguida en las urnas, pero apuntó contra la gestión: “Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se c... de hambre, ¿de qué sirve?”. “A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste”, alertó.