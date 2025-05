Las charlas hacia un eventual pacto electoral en la Provincia de Buenos Aires del Gobierno con los radicales están segmentadas por grupos, de ambos lados. Mientras que el -muy posible- futuro candidato de Javier Milei, José Luis Espert, dijo ayer que el camino de un acuerdo está en marcha, Santiago Caputo se reunió con Maximiliano Abad -el líder del ala acuerdista de los correligionarios de PBA-. Pero cerca de Karina Milei aseguran que no hay un diálogo en proceso, al menos por ahora.

Hay tiempo, pero no tanto, para los comicios locales, que se celebran el 7 de septiembre, y cuyas listas cierran en julio. En las últimas horas, avanzó como nunca el acuerdo con el PRO, luego de que los amarillos perdieran con claridad las elecciones en la Ciudad contra los libertarios y a Mauricio Macri no le quedara otra opción que aceptar un acercamiento formal entre Karina Milei y Cristian Ritondo. Pero las conversaciones con una parte del radicalismo están más verdes.

Hasta ahora, el único mensaje público proclive a un acercamiento estuvo en manos de Espert, ayer. Y, en la práctica, en las de Santiago Caputo y su tropa de “Las Fuerzas del Cielo”. Esto a pesar de que hace algo más de un mes, en Gobierno habían dejado saber que no iba a participar como hasta entonces de la rosca política. “Todos hablan con Santiago”, dijo un alto mando del espacio violeta. El contacto del estratega con Ritondo, por caso, sigue en pie, en paralelo a la mesa formal.

En el sector liderado por Sebastián Pareja -mano derecha de Karina Milei en PBA, que integra la selecta mesa de coordinación política con PRO-, aseguran no hubo ninguna reunión formal. La falta de contacto, deslizaron, tiene que ver con las “intenciones del radicalismo”. O, en todo caso, con la supuesta falta de intenciones. “En su momento fue PRO el que nos vino a buscar, tanto Cristian (Ritondo) como Diego (Santilli) activaron relación, en el caso de la UCR todavía no pasó”, dijeron. En esa tribu dijeron no estar al tanto del diálogo de los diálogos del asesor con Abad. Pero mostraron predisposición para iniciar una charla. “Estamos hablando con todos los partidos que se quieran sumar”, dijeron.

Quienes sí tienen contacto con los radicales aprecian especialmente a Abad, senador por la Provincia de Buenos Aires oriundo de Ranchos: “El radicalismo de la Ciudad es distinto del que manda en el interior de la provincia. Es más conservador. Ahí, antes las opciones eran el peronismo y el radicalismo. Son más cercanos a nuestras ideas, y Maxi Abad ha jugado bastante en línea con nuestro gobierno”, dicen en el ala de Las Fuerzas del Cielo, donde le perdonaron su adhesión a las marchas universitarias.

No es el primer contacto del Gobierno con la UCR. Milei recibió a diputados y gobernadores radicales específicamente, el año pasado.

Además, ayer Espert, aunque fue desligado de la mesa de acuerdo con PRO, ratificó ayer que con los amarillos hay “acuerdo para ir todos juntos en la Provincia”, y fue más allá, agregó que están “conversando con otros espacios para armar el frente anti miseria, anti kirchnerista“. En su propia fuerza le bajaron el tono: “No es así. Lo que pasa es que son muchos los voceros que, por ahí sin información precisa, salen a dar una nota o contestar una pregunta, y entra una suerte de duda o no claridad sobre lo que vamos a hacer", deslizaron desde el campamento violeta en el territorio bonaerense.

La reunión entre Abad y Caputo ocurrió con muy bajo perfil, hace tres semanas. El asesor de Milei llevó a sus dos alfiles principales en la Provincia, el titular del bloque libertario de Diputados a nivel provincial, Agustín Romo, y a Nahuel Sotelo -que ocupaba ese cargo en la Legislatura hasta que fue convocado para asumir como Secretario de Culto en la Cancillería-. El jefe radical llevó al par de Romo en la Legislatura, Diego Garciarena.

Los diálogos siguieron, por lo bajo, pero no volvieron a verse en persona. Por ahora, no habrá una foto que formalice un acuerdo. Los radicales, primero, deben resolver sus internas, dicen en el Gobierno. Pero las intenciones de acordar, insisten, están vigentes. “El Presidente dijo que todos los que compartan las ideas tienen que estar para ganarle a Kicillof. Nosotros trabajamos en consecuencia con esa orden”, dijeron en las Fuerzas del Cielo.

Todavía no hablaron del modo de aliarse, y, sobre todo, si será con las mismas condiciones que con PRO.