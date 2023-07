Muerte del jugador que golpeó al árbitro: sigue el misterio por el arma que no aparece

La muerte de Williams Alexander Tapón (24) está rodeada de tragedia pero también de misterio, ya que el arma que habría utilizado para pegarse un tiro en la cabeza todavía no fue encontrada.

Fuentes ligadas a la investigación admitieron que "por el lugar y la oscuridad anoche no se encontró nada", por lo que trabajaban en el lugar para intentar hallarla.

Una de las posibilidades que barajan es que haya sido robada, ya que la principal hipótesis es que se trató de un suicidio. Esto quedó reforzado por los mensajes previos del hombre a su familia donde decía: "Hasta acá llegué, me voy con la vieja", en referencia a su mamá, fallecida hace ocho meses.

“El arma no fue encontrada anoche cuando se hizo una primera búsqueda. El cadáver fue movido por los amigos de Tapón. Habría muerto al costado de las vías, a la altura de la calle General Paz, pero el cuerpo fue llevado hasta la vereda de la casa de Tapón, donde fue hallado por el personal de la comisaría 6a. de Avellaneda”, explicó una fuente con acceso a la investigación.

Los investigadores suponen que las personas que movieron el cuerpo también se llevaron el arma. La Justicia espera el resultado de la autopsia para conocer el calibre del arma utilizada.

Ayer, tras la denuncia en una comisaría de Panigua, comenzó una investigación a cargo del fiscal Mario Prieto por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la Policía Bonaerense halló el cuerpo de Tapón. El cadáver fue hallado por amigos de Tapón a un costado de las vías del ferrocarril Roca, a la altura de General Paz, y lo llevaron a la puerta de la casa.

Por jurisdicción tomó intervención personal de la comisaría 6a. de Avellaneda, que notificó de lo sucedido a la UFI N°1 de Avellaneda.

Según la denuncia policial del árbitro, realizada por la tarde noche, luego de ser increpado por un compañero de equipo del agresor, Tapón le asestó dos golpes de puño en el rostro, lo que provocó que la víctima cayera al piso, donde fue pateado en la cabeza por el jugador.

"La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí. La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos", afirmó el joven en una entrevista con Canal 9, en la que se identificó como Dimitri, nombre que también empleaba en redes sociales.

El joven aseguró que habló con Paniagua y que éste "quería que le pague 300 mil pesos para no hacer la denuncia", según dijo.

"Le pedí disculpas, de todo corazón, y no me las aceptó. Sé que lo pude haber matado; no fue mi intención, me saqué. La gente no sabe, no soy así. Anoche (por el domingo) no pude ni dormir. Todos me dijeron que lo podría haber matado", sostuvo.