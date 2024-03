"Chacapiedras", del éxito total a la rotunda caída de las ventas | LosPrimerosTv

La tradicional esquina de barrio Sur fue el punto del encuentro de los jóvenes tucumanos pero ahora los comerciantes están preocupados. Las ventas cayeron casi un 70%.

jueves 21 de marzo de 2024

Previo a la pandemia, la esquina de las calles Chacabuco y Combate de Las Piedras fue el punto de encuentro de los jóvenes tucumanos para reunirse a pasar un buen momento.

La salida de la facultad, las celebraciones tras rendir la última materia o las reuniones de los fines de semana habían convertido al lugar en uno de los más importantes de la Capital. Lo que llevó a que la zona sea bautizada como "Chacapiedras".

Fue tanta la popularidad que a los bares se les sumó la llegada de los pubs.

La falta de controles llevó a un desborde total. Aparecieron denuncias de vecinos por ruidos molestos, se generaban disturbios y la policía tuvo que intervenir en más de una ocasión.

En una sola noche del fin de semana, un bar llegaba a vender más de 200 cervezas.

La caída

Cuando llegó la pandemia, bares y pubs debieron cerrar. Después llegó la reapertura con condiciones del gobierno nacional y cuando todo regresó a la normalidad, la crisis económica se agudizó.

Los precios de las bebidas se incrementaron notablemente (hoy, una promoción de dos cervezas está valorada en $6000) por lo que el consumo se derrumbó casi un 70%.

Ahora, un bar no alcanza a vender 50 cervezas en un día del fin de semana. Hasta tuvieron que desactivar varias heladeras de los locales ya que no tiene sentido almacenar tanta bebida si no se vende.