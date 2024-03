Racing goleó a San Martín de Burzaco en su debut en la Copa Argentina | LosPrimerosTv

En cancha de Gimnasia LP, el conjunto que dirige Gustavo Costas le ganó 3-0 al equipo que milita en la Primera B, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final

jueves 21 de marzo de 2024

En el primer tiempo con empuje, pero falto de ideas, contó con una ocasión neta al cierre del primer tiempo, cuando Bazán derribó a Rojas en el área y Rapallini no dudó y marcó el punto penal. Santiago Sosa se hizo cargo y marró el penal.

Decidido a que su equipo cambie la cara, Costas mandó a la cancha a Adrián Martínez por Agustín Urzi, quien no pesó en los 45 minutos iniciales. Y, en un pleno del DT, Maravilla no falló en la primera que tuvo: un exquisito pase de Salas dejó cara a cara al ex Instituto con Maldonado y, con clase, definió al palo derecho para poner a la Academia en ventaja. Rápidamente, su jerarquía destrabó una historia muy complicada

En la parte final del encuentro Carbonero liquidó el asunto con una gran maniobra personal en la que hizo equilibrio en la línea. Y si faltaba algo era el tanto de Salas: el punta marcó su primera conquista con la celeste y blanca. La jerarquía de Racing apareció en el complemento, para sellar el pasaje a la siguiente instancia, en la que aguardará al ganador de Instituto-Talleres.