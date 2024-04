Operativo River-Boca: secuestraron cuchillos, alcohol y drogas a los hinchas | LosPrimerosTv

No hay un Superclásico con las dos hinchadas en el estadio desde el 14 de marzo de 2018, cuando River le ganó a Boca la final de la Supercopa Argentina en Mendoza. Entonces, la preocupación es grande, sobre todo por la presencia de las barras. Y hay una alerta máxima en búsqueda de que el partido más importante del fútbol argentino se viva con tranquilidad.

una gran cantidad de barrabravas de ambos clubes ya tienen las entradas para ingresar este domingo al Kempes, con capacidad para 57 mil personas. Y para que no haya problemas, hubo una organización entre todas las fuerzas de seguridad intervinientes en el operativo para que no haya problemas ni enfrentamientos en los traslados. Eso sí, aquí en Córdoba aseguran que los que tienen derecho de admisión no entrarán al estadio. Por eso se pide el DNI físico para el acceso, además del ticket.