Polémica por un candidato de Santoro que ocupará una banca en la legislatura porteña tras su pasado delictivo

Las elecciones legislativas porteñas no solo trajeron nuevos nombres a la Legislatura, sino también historias que sorprenden y rompen con lo establecido. Una de ellas es la de Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien se sumó a la lista de “Es Ahora Buenos Aires” junto a Leandro Santoro y logró un lugar como legislador. Su trayectoria es bastante inusual para un político: Salvatierra tiene un pasado delictivo, pero hoy se presenta como un símbolo de cambio y militancia.

En una entrevista en septiembre de 2024, el “Pitu” no dudó en hablar de su historia y de los errores del pasado. Se mostró desafiante ante quienes lo critican, recordando que, efectivamente, había robado tres bancos. Su declaración, que generó una mezcla de reacciones, fue parte de un intento por conectar con aquellos que también han sufrido las consecuencias de situaciones económicas difíciles.

Allí habló sobre su pasado delictivo, donde desafió a sus críticos al recordar sus actos. "Quiero decirles a aquellos que me trollean y me acusan de robar: sí, robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos, seguro te robaron esos mismos bancos. Vos, que me trolleás, te robaron en 2001", declaró en vivo.El referente barrial debió aclarar sus dichos en el programa de Julia Mengolini en Futurock, cuando contó que había robado tres bancos.

A pesar de la controversia, su sinceridad resonó con algunos oyentes. Lejos de aquellos días oscuros marcados por conflictos con la justicia, Salvatierra ha dado un giro significativo en su vida. Su campaña se enfocó en un mensaje de superación personal, utilizando su propia experiencia como plataforma para abogar por luchas sociales que conoce profundamente.

En su cuenta de X, expresó su compromiso: "Nos sobran fuerzas y convicciones para seguir luchando". Este mensaje fue recibido con entusiasmo por muchos que lo ven como un referente de cambio. El hecho de que Salvatierra haya sido elegido para la Legislatura no solo simboliza su ingreso a la política, sino que también abre un espacio para discutir temas como la reinserción social y la redención.