Después de tres hijos en común y varias décadas juntos, Mariana Nannis y Claudio “el Pájaro” Caniggia se separaron en medio de un escándalo que, en el año 2020, terminó con una denuncia por abuso sexual y violencia en contra del futbolista. El abogado de Nannis, Pablo Gómez de Olivera, pidió la detención de Caniggia ante el Tribunal Oral 28 y Mariana habló en Los profesionales de siempre (El Nueve) acerca de la causa que está en curso.

Por medio de una llamada telefónica, la exbotinera se mostró enojada por la tardanza de los procesos judiciales: “Mi causa está parada, no sé si compró a los jueces, pero mi causa está parada. Es muy raro. ¿Qué pensarías si tu causa está parada hace dos años?“. La causa se encuentra en manos de la justicia argentina, puesto que el hecho que denunció transcurrió en el país, en el año 2018, luego de asistir a una fiesta en el Hipódromo de Palermo.

“Él me hizo un juicio de divorcio en Argentina, yo obviamente hice la cosa de malos tratos en Argentina, porque me cagaba a trompadas el tipo y me violó. ¿Dónde la voy a presentar? Si pasó en Argentina", aclaró con enojo en la voz. Y recordó uno de los hechos violentos que vivió con su exmarido: “Lo de la perdida del bebé pasó en España, porque me empujó contra un auto y yo estaba embarazada de dos meses y medio”.

Cuando le consultaron que le dice su abogado, respondió: “Nada. Pablo fue a presentar todas las cosas y en el juzgado se le cagaron de risa. Un abogado va a presentar todos los papeles, todas las cosas, todas las denuncias, para que lo metan preso, porque no hay juicio todavía y mi causa está parada. Es raro que una causa de abuso esté parada, ¿qué pasa con las mujeres en Argentina a las que cagan a palos?“.

El letrado, según el relato de Mariana, se presentó con las fotos de los moretones y aun así su caso no continua y reflexionó: “¿No hay justicia para las mujeres golpeadas en Argentina?“. Estefanía Berardi, una de las panelistas del programa, le consultó en qué etapa está y contó: ”Llamaron a los testigos, pero el tipo está persiguiendo a los testigos, abusando de los testigos. Hay gente del entorno también persiguiéndola, echándola del hotel. El tipo obviamente es un violento".

Mientras ella hablaba en las pantallas se podían ver las fotografías que presentó Nannis como prueba. “Una persona que presenta pruebas. Yo no me drogo, no tomo alcohol, no salgo de noche, me pasé toda mi vida cuidando a mis hijos, fui una madre ejemplar. Me pasa la m... que me pasa porque me casé con una m..., un hombre normal, esto no lo hace”, explicó con la voz cargada de emoción y enojo.

Para dar más claridad explicó que cuál es el hecho que denuncia: “El tipo iba a 200 km/h, iba a los pedos, se pasaba todos los semáforos rojos, el tipo lo único que me decía era ´Ahora te vas a morir hij… de put… ahora te voy a matar´ Cuando me vino a buscar, el asiento del acompañante, en el que me tenía que sentar yo, estaba en forma de cama, todas humillaciones".

Con un tono más elevado de voz dijo: “Me importa un cara... si él estaba con otras mujeres o con 200 mujeres. A mí lo único que me importa es que un tipo no me cague a trompadas y no me coj… cuando yo no quiero. ¿Por qué no hay justicia para las mujeres en Argentina? ¿O no hay justicia para Mariana Nannis porque está Claudio Caniggia y jugó a la pelotita nada más? ¿Qué pasá?“.

Uno de los panelistas le consultó si la frivolidad que mostraba en los años 90 tendría algo que ver con esta falta de justicia. “Qué tiene que ver la frivolidad cuando sos un ser humano al que cag… a trompadas, porque entrabas a Christian Dior y a Hermès, entonces te cagaban a trompadas y te tenés que joder. Te cog… tu marido cuando no querés y te tenés que joder?“, cerró el tema la mamá de Alexander y Charlotte.