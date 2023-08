20 cosas que hay en tu casa y que debes tirar cuanto antes

lunes 28 de agosto de 2023

Amaia Elias, interiorista, consultora oficial de Marie Kondo y especialista en la decoración emocional señala la importancia de preparar la casa con una limpieza antes de empezar con el nuevo curso para que sea más fácil adquirir los nuevos hábitos y el estilo de vida que se desea: «Hay que marcar los objetivos, y tener claro cómo queremos vivir y qué hábitos queremos adquirir».

Según la interiorista, el tener claro el objetivo «aporta la fuerza necesaria para ordenar la casa» y para deshacernos de todas esas cosas que almacenamos muchas veces por pereza y otras tantas por pena (no vaya a ser que lo echemos en falta algún día) que no se van a utilizar. «Cómo dice Marie Kondo, la clave está en imaginar el estilo de vida ideal. Todo esto nos ayudará a que el comienzo del nuevo curso sea ordenado», afirma la experta.

Una vez que se tenga claro cómo queremos tener almacenados nuestros armario o muebles, por ejemplo, es hora de ponerse manos a la obra. Tal como decíamos y confirma Amaia Elías, en la limpieza del hogar lo que más cuesta es deshacerse de las cosas que ya no se necesitan, y ha dado unos trucos para saber qué objetos tirar o dinar para que el mantenimiento del orden por estancias sea más fácil.

Bono de $25.000 para trabajadores de casas particulares: a quiénes alcanza y cuándo se pagará

1. Entrada de la casa

Visualízate llegando a casa, soltando las llaves, dejando el bolso... Es el típico lugar en el que acumulamos papeles, tickets, pilas, cartas encima de la mesa o en alguno de los cajones, por lo que es importante que «el cajón desastre» se convierta en un cajón práctico.

«Lo mejor es deshacerse primero de los tickets que ya no sirven o las cartas que no necesitas, las pilas gastadas, papeles que no sean importantes, folletos de publicidad que se acumulan, etc., y una vez que solo se dejen las cosas necesarias, guardarlo por categorías asignándoles un sitio», recomienda la organizadora profesional. Por ejemplo, una cajita para las llaves, una carpeta de tela pequeña para los tickets o papeles importantes... Además, se pueden reutilizar cajas de relojes, gafas o de móviles para meter todo aquello que no sabemos cómo almacenar. «Otra opción recomendable para los cajones es poner divisores. Así al abrir el cajón se podrá ver todo de un vistazo y sin dejar todas las cosas amontonadas», aconseja.

Otro de los trucos que ha recomendado la objetos para que no se acumulen tantas cosas en la entrada es poner una pequeña papelera para que las cosas que no deberían pasar la barrera de la puerta se queden ahí.

Y mucho ojo con lo de tener objetos en la entradas... Para Amaia Elías eso solo puede convertirse en el segundo armario. Si queremos evitarlo, todos los miembros de la familia deberían tener su propio colgador y por tanto la responsabilidad de no dejar las prendas acumuladas.

AFIP investigará los movimientos en Mercado Pago

2. Cocina

Al hacer la limpieza de la cocina es importante retirar todos los alimentos que estén caducados y que siempre quedan al fondo de la despensa. «Este puede ser el momento perfecto para organizar la despensa y aprovechar el objetivo de tener un estilo de vida más saludable», anima Amaia. De igual modo, prestemos atención a los medicamentos, que suelen caducar a los pocos años de la compra. Para mantener el orden de esto la mejor solución es utilizar tarros con etiquetas para que de un vistazo se sepa lo que hay o dónde va a ir cada alimento.

También prestemos atención a los utensilios de cocina... «Hay que saber cuándo cambiar los tuppers y las sartenes porque estos también tienen una fecha límite y no son inmortales. Los tuppers de plástico si tienen marcas, olores o deformaciones es momento de decirles adiós. Respecto a las sartenes, una sartén en mal estado es capaz de alterar los alimentos cambiando su olor o su sabor. Así que si los alimentos se pegan en ellas y ha perdido sus propiedades antiadherentes o si está perdiendo parte del recubrimiento es hora de cambiarla», advierte la experta.

ANSES entrega tablets gratis: quiénes reciben y cómo anotarse

3. Dormitorio

Es el momento perfecto para hacer la limpieza de Marie Kondo en el armario. Muchas veces no somos conscientes de la cantidad de ropa que tenemos y aunque el desapego se hace más difícil en esta zona de la casa es importante ser realistas y saber qué es lo que no vamos a usar.

«Marie Kondo recomienda tirar las cosas que no generan felicidad. Incluso recomienda que antes de decirle adiós a una prenda, decirle gracias, para que sea más fácil deshacerse de ella», dice.

Al parecer, otra de las zonas donde se acumulan muchas cosas es el canapé o los cajones de debajo de la cama, ya que no se ve y no se abre muy a menudo. Aún así, a la hora de dormir, esta zona puede transmitir estrés. Amaia Elías recomienda tener claro qué es lo que se quiere guardar debajo de la cama y retirar el resto de las cosas que no se van a usar. Como el canapé es un espacio amplio es importante guardar todo por categorías y en cajas o cestas. Recuerda entrar más a menudo en el canapé para toma conciencia de lo que estás acumulando.

4. Baño

Aunque no lo parezca, en el baño se acumulan cientos de productos que solo sirven para desordenar la zona, y muchos de ellos caducados. Según la interiorista, es importante que se tenga la conciencia de que los productos cosméticos también se caducan igual que los alimentos.

«Procura sacar todos los productos de los cajones y dejar solo lo imprescindible. Hay muchas cosas en el baño que sin darnos cuenta ocupan muchísimo espacio y son causa del desorden», expone.

¿Las gomas deshilachadas o las horquillas que están oxidadas? A la basura. ¿Los botes de jabones casi vacíos que no usas porque prefieres el nuevo? A la basura o guarda el nuevo hasta que se acabe el otro. Sales de baño que nunca se han usado, cosméticos que se acumulan de hace siglos, neceseres viejos o vacíos, cajas de productos, cepillos de dientes muy usados, estuches de lentillas… Todo eso debe desaparecer.

La mirada de los empresarios sobre "el efecto Milei"

5. Salón

El mejor truco para que el salón esté en orden es tener la menor cantidad de cosas posibles, porque en realidad no se necesitan. «Lo que más se acumula en el salón normalmente son los aparatos electrónicos, por lo que lo mejor es retirar todos los cargadores que ya no son compatibles, los auriculares de mala calidad o que ya no funcionan bien, los cables que se acumulan durante años y se desconoce su funcionamiento...», manifiesta Amaia Elías.

Echa un ojo también por ejemplo a las mantas viejas que ya no son agradables y que nadie las usa porque el tacto también es muy importante para el descanso, ya que es el sentido que más se percibe.

Otras cosas para tirar o donar